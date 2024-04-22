Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник Петровский район Донецка, выпустив семь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Представительство сообщало, что с начала суток ВСУ выпустили по этому району не менее 31 снаряда калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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