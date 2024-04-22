https://ria.ru/20240422/obstrel-1941567609.html

Брянский губернатор рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ

Брянский губернатор рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.04.2024

Брянский губернатор рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ

Шесть домов получили повреждения в результате украинского обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:56

2024-04-22T16:56

2024-04-22T16:56

брянская область

суземский район

сумская область

александр богомаз

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Шесть домов получили повреждения в результате украинского обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района - Суземки. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки частично повреждены шесть домовладений", - написал Богомаз. Глава региона уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

брянская область

суземский район

сумская область

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брянская область, суземский район, сумская область, александр богомаз, происшествия