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Брянский губернатор рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ
Брянский губернатор рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.04.2024
Брянский губернатор рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ
Шесть домов получили повреждения в результате украинского обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:56
2024-04-22T16:56
2024-04-22T16:56
брянская область
суземский район
сумская область
александр богомаз
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Шесть домов получили повреждения в результате украинского обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района - Суземки. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки частично повреждены шесть домовладений", - написал Богомаз. Глава региона уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
брянская область
суземский район
сумская область
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брянская область, суземский район, сумская область, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Суземский район, Сумская область, Александр Богомаз, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Брянский губернатор рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ
Богомаз: при обстреле Суземки в Брянской области пострадали шесть домов