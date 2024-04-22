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Брянский губернатор рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/obstrel-1941567609.html
Брянский губернатор рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ
Брянский губернатор рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.04.2024
Брянский губернатор рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ
Шесть домов получили повреждения в результате украинского обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:56
2024-04-22T16:56
брянская область
суземский район
сумская область
александр богомаз
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Шесть домов получили повреждения в результате украинского обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района - Суземки. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки частично повреждены шесть домовладений", - написал Богомаз. Глава региона уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
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брянская область
суземский район
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брянская область, суземский район, сумская область, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Суземский район, Сумская область, Александр Богомаз, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Брянский губернатор рассказал о последствиях обстрела со стороны ВСУ

Богомаз: при обстреле Суземки в Брянской области пострадали шесть домов

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Шесть домов получили повреждения в результате украинского обстрела поселка Суземка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Украинские террористы совершили обстрел административного центра Суземского района - Суземки. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате террористической атаки частично повреждены шесть домовладений", - написал Богомаз.
Глава региона уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Суземский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьСуземский районСумская областьАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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