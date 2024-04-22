https://ria.ru/20240422/obstrel-1941434143.html

Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 22.04.2024

Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки

За сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области 31 артиллерийский удар, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:47

2024-04-22T09:47

2024-04-22T10:14

херсонская область

новая каховка

специальная военная операция на украине

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 22 апр - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области 31 артиллерийский удар, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 16 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ провели еще 15 обстрелов", - сообщил источник. Обстреляны были Каховка, Новая Каховка, Каиры, Алешки, Малая Лепетиха, Корсунка, Старая Збурьевка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, происшествия