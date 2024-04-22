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В Липецкой области обнаружили обломки метеозонда - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/oblomki-1941453949.html
В Липецкой области обнаружили обломки метеозонда
В Липецкой области обнаружили обломки метеозонда - РИА Новости, 22.04.2024
В Липецкой области обнаружили обломки метеозонда
Обломки метеозонда обнаружили в Усманском районе Липецкой области, они не представляют угрозы, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegrаm-канале. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:56
2024-04-22T10:56
происшествия
усманский район
липецкая область
игорь артамонов
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Обломки метеозонда обнаружили в Усманском районе Липецкой области, они не представляют угрозы, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegrаm-канале. "В Усманском районе обнаружены обломки метеозонда. Их обследовали специалисты и установили, что угрозы они не представляют", - говорится в публикации. Губернатор напомнил, что к обломкам летательных аппаратов нельзя подходить и нельзя прикасаться к ним, а также запрещено их фотографировать и распространять эти фото. Обнаружив обломки, следует об этом сообщить экстренным службам.
https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937269022.html
усманский район
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происшествия, усманский район, липецкая область, игорь артамонов
Происшествия, Усманский район, Липецкая область, Игорь Артамонов, Специальная военная операция на Украине
В Липецкой области обнаружили обломки метеозонда

Артамонов: в Усманском районе Липецкой области обнаружили обломки метеозонда

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Обломки метеозонда обнаружили в Усманском районе Липецкой области, они не представляют угрозы, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegrаm-канале.
"В Усманском районе обнаружены обломки метеозонда. Их обследовали специалисты и установили, что угрозы они не представляют", - говорится в публикации.
Губернатор напомнил, что к обломкам летательных аппаратов нельзя подходить и нельзя прикасаться к ним, а также запрещено их фотографировать и распространять эти фото. Обнаружив обломки, следует об этом сообщить экстренным службам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУсманский районЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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