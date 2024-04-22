https://ria.ru/20240422/oblomki-1941453949.html

В Липецкой области обнаружили обломки метеозонда

В Липецкой области обнаружили обломки метеозонда - РИА Новости, 22.04.2024

В Липецкой области обнаружили обломки метеозонда

Обломки метеозонда обнаружили в Усманском районе Липецкой области, они не представляют угрозы, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegrаm-канале. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:56

2024-04-22T10:56

2024-04-22T10:56

происшествия

усманский район

липецкая область

игорь артамонов

специальная военная операция на украине

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ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Обломки метеозонда обнаружили в Усманском районе Липецкой области, они не представляют угрозы, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegrаm-канале. "В Усманском районе обнаружены обломки метеозонда. Их обследовали специалисты и установили, что угрозы они не представляют", - говорится в публикации. Губернатор напомнил, что к обломкам летательных аппаратов нельзя подходить и нельзя прикасаться к ним, а также запрещено их фотографировать и распространять эти фото. Обнаружив обломки, следует об этом сообщить экстренным службам.

https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937269022.html

усманский район

липецкая область

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происшествия, усманский район, липецкая область, игорь артамонов