СМИ раскрыли, почему Израиль не начинает операцию в Рафахе
NYT: только переговоры об израильских заложниках останавливают операцию в Рафахе
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры об освобождении израильских заложников - это единственное, что останавливает Израиль в проведении наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники среди официальных лиц.
"Американские чиновники в частном порядке заявляют, что единственный способ заставить Израиль остановить операцию в Рафахе – это сделка по освобождению заложников", - пишет издание.
Тем не менее, израильские официальные лица утверждают, что, по их мнению, только надвигающаяся операция в Рафахе удерживает палестинское движение ХАМАС на переговорах.
Израильские официальные лица также заявляют, что ожидают, что мирное население Рафаха переедет в более безопасные районы, однако в США заявили, что, поскольку большая часть региональной полосы практически непригодна для проживания, Израилю нужен лучший план.
Издание отмечает, что, по словам американских военных чиновников, Израилю следует смоделировать план операции в Рафахе на основе осады Мосула в Ираке в 2017 году иракскими войсками и ВВС США. В ходе операции были уничтожены большие территории того, что когда-то было вторым по величине городом Ирака.
"Хотя в результате военных действий Ирака и США было убито около 3000 мирных жителей, по некоторым оценкам, коалиция успешно эвакуировала миллион жителей из города перед штурмом", - пишет издание.
Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС.
Нетаньяху ранее в апреле заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе уже согласована, однако официально она не объявлялась.