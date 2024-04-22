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СМИ раскрыли, почему Израиль не начинает операцию в Рафахе - РИА Новости, 23.04.2024
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23:12 22.04.2024 (обновлено: 00:03 23.04.2024)
https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html
СМИ раскрыли, почему Израиль не начинает операцию в Рафахе
СМИ раскрыли, почему Израиль не начинает операцию в Рафахе - РИА Новости, 23.04.2024
СМИ раскрыли, почему Израиль не начинает операцию в Рафахе
Переговоры об освобождении израильских заложников - это единственное, что останавливает Израиль в проведении наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-22T23:12
2024-04-23T00:03
в мире
рафах (провинция)
израиль
сша
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры об освобождении израильских заложников - это единственное, что останавливает Израиль в проведении наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники среди официальных лиц. "Американские чиновники в частном порядке заявляют, что единственный способ заставить Израиль остановить операцию в Рафахе – это сделка по освобождению заложников", - пишет издание. Тем не менее, израильские официальные лица утверждают, что, по их мнению, только надвигающаяся операция в Рафахе удерживает палестинское движение ХАМАС на переговорах. Израильские официальные лица также заявляют, что ожидают, что мирное население Рафаха переедет в более безопасные районы, однако в США заявили, что, поскольку большая часть региональной полосы практически непригодна для проживания, Израилю нужен лучший план. Издание отмечает, что, по словам американских военных чиновников, Израилю следует смоделировать план операции в Рафахе на основе осады Мосула в Ираке в 2017 году иракскими войсками и ВВС США. В ходе операции были уничтожены большие территории того, что когда-то было вторым по величине городом Ирака. "Хотя в результате военных действий Ирака и США было убито около 3000 мирных жителей, по некоторым оценкам, коалиция успешно эвакуировала миллион жителей из города перед штурмом", - пишет издание. Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС. Нетаньяху ранее в апреле заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе уже согласована, однако официально она не объявлялась.
https://ria.ru/20240422/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240421/gaza-1941384068.html
https://ria.ru/20240422/udar-1941512850.html
рафах (провинция)
израиль
сша
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в мире, рафах (провинция), израиль, сша, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ раскрыли, почему Израиль не начинает операцию в Рафахе

NYT: только переговоры об израильских заложниках останавливают операцию в Рафахе

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Переговоры об освобождении израильских заложников - это единственное, что останавливает Израиль в проведении наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники среди официальных лиц.
"Американские чиновники в частном порядке заявляют, что единственный способ заставить Израиль остановить операцию в Рафахе – это сделка по освобождению заложников", - пишет издание.
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Тем не менее, израильские официальные лица утверждают, что, по их мнению, только надвигающаяся операция в Рафахе удерживает палестинское движение ХАМАС на переговорах.
Израильские официальные лица также заявляют, что ожидают, что мирное население Рафаха переедет в более безопасные районы, однако в США заявили, что, поскольку большая часть региональной полосы практически непригодна для проживания, Израилю нужен лучший план.
Издание отмечает, что, по словам американских военных чиновников, Израилю следует смоделировать план операции в Рафахе на основе осады Мосула в Ираке в 2017 году иракскими войсками и ВВС США. В ходе операции были уничтожены большие территории того, что когда-то было вторым по величине городом Ирака.
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"Хотя в результате военных действий Ирака и США было убито около 3000 мирных жителей, по некоторым оценкам, коалиция успешно эвакуировала миллион жителей из города перед штурмом", - пишет издание.
Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС.
Нетаньяху ранее в апреле заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе уже согласована, однако официально она не объявлялась.
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