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Ситуация критическая. Стало известно, что происходит с ВСУ на передовой - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 22.04.2024 (обновлено: 22:03 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/nrk-1941641376.html
Ситуация критическая. Стало известно, что происходит с ВСУ на передовой
Ситуация критическая. Стало известно, что происходит с ВСУ на передовой - РИА Новости, 22.04.2024
Ситуация критическая. Стало известно, что происходит с ВСУ на передовой
ВСУ остро нуждаются в живой силе, в то время как средний возраст новобранцев только растет, пишет Norsk Rikskringkasting со ссылкой на украинского эксперта по... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T22:02
2024-04-22T22:03
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. ВСУ остро нуждаются в живой силе, в то время как средний возраст новобранцев только растет, пишет Norsk Rikskringkasting со ссылкой на украинского эксперта по безопасности Алексея Мельника."Когда постоянно приходится носить бронежилет, дополнительное снаряжение весом до 16 килограммов и оружие, то мы видим, как люди все чаще выбывают из строя", — отметил он.По мнению эксперта, ситуация критическая, так как средний возраст солдата-фронтовика сегодня составляет около 40 лет. Он пояснил, что возрастные призывники не справляются с тяжелыми физическими нагрузками.Отмечается, что ВСУ срочно нужен приток живой силы — не только больше солдат, но и моложе.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В апреле глава киевского режима подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине.Кроме того, в начале апреля Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240422/odessa-1941621803.html
https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941603947.html
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украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
Ситуация критическая. Стало известно, что происходит с ВСУ на передовой

NRK: ВСУ нуждаются в живой силе, а мужчины в возрасте не справляются с нагрузкой

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. ВСУ остро нуждаются в живой силе, в то время как средний возраст новобранцев только растет, пишет Norsk Rikskringkasting со ссылкой на украинского эксперта по безопасности Алексея Мельника.
"Когда постоянно приходится носить бронежилет, дополнительное снаряжение весом до 16 килограммов и оружие, то мы видим, как люди все чаще выбывают из строя", — отметил он.
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По мнению эксперта, ситуация критическая, так как средний возраст солдата-фронтовика сегодня составляет около 40 лет. Он пояснил, что возрастные призывники не справляются с тяжелыми физическими нагрузками.
Отмечается, что ВСУ срочно нужен приток живой силы — не только больше солдат, но и моложе.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В апреле глава киевского режима подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине.
Кроме того, в начале апреля Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
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