https://ria.ru/20240422/nrk-1941641376.html
Ситуация критическая. Стало известно, что происходит с ВСУ на передовой
Ситуация критическая. Стало известно, что происходит с ВСУ на передовой - РИА Новости, 22.04.2024
Ситуация критическая. Стало известно, что происходит с ВСУ на передовой
ВСУ остро нуждаются в живой силе, в то время как средний возраст новобранцев только растет, пишет Norsk Rikskringkasting со ссылкой на украинского эксперта по... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T22:02
2024-04-22T22:02
2024-04-22T22:03
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. ВСУ остро нуждаются в живой силе, в то время как средний возраст новобранцев только растет, пишет Norsk Rikskringkasting со ссылкой на украинского эксперта по безопасности Алексея Мельника."Когда постоянно приходится носить бронежилет, дополнительное снаряжение весом до 16 килограммов и оружие, то мы видим, как люди все чаще выбывают из строя", — отметил он.По мнению эксперта, ситуация критическая, так как средний возраст солдата-фронтовика сегодня составляет около 40 лет. Он пояснил, что возрастные призывники не справляются с тяжелыми физическими нагрузками.Отмечается, что ВСУ срочно нужен приток живой силы — не только больше солдат, но и моложе.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В апреле глава киевского режима подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине.Кроме того, в начале апреля Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20240422/odessa-1941621803.html
https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941603947.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
Ситуация критическая. Стало известно, что происходит с ВСУ на передовой
NRK: ВСУ нуждаются в живой силе, а мужчины в возрасте не справляются с нагрузкой
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
ВСУ остро нуждаются в живой силе, в то время как средний возраст новобранцев только растет, пишет Norsk Rikskringkasting
со ссылкой на украинского эксперта по безопасности Алексея Мельника.
"Когда постоянно приходится носить бронежилет, дополнительное снаряжение весом до 16 килограммов и оружие, то мы видим, как люди все чаще выбывают из строя", — отметил он.
По мнению эксперта, ситуация критическая, так как средний возраст солдата-фронтовика сегодня составляет около 40 лет. Он пояснил, что возрастные призывники не справляются с тяжелыми физическими нагрузками.
Отмечается, что ВСУ срочно нужен приток живой силы — не только больше солдат, но и моложе.
На Украине
с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В апреле глава киевского режима подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине.
Кроме того, в начале апреля Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>