https://ria.ru/20240422/nrk-1941641376.html

Ситуация критическая. Стало известно, что происходит с ВСУ на передовой

Ситуация критическая. Стало известно, что происходит с ВСУ на передовой - РИА Новости, 22.04.2024

Ситуация критическая. Стало известно, что происходит с ВСУ на передовой

ВСУ остро нуждаются в живой силе, в то время как средний возраст новобранцев только растет, пишет Norsk Rikskringkasting со ссылкой на украинского эксперта по... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T22:02

2024-04-22T22:02

2024-04-22T22:03

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. ВСУ остро нуждаются в живой силе, в то время как средний возраст новобранцев только растет, пишет Norsk Rikskringkasting со ссылкой на украинского эксперта по безопасности Алексея Мельника."Когда постоянно приходится носить бронежилет, дополнительное снаряжение весом до 16 килограммов и оружие, то мы видим, как люди все чаще выбывают из строя", — отметил он.По мнению эксперта, ситуация критическая, так как средний возраст солдата-фронтовика сегодня составляет около 40 лет. Он пояснил, что возрастные призывники не справляются с тяжелыми физическими нагрузками.Отмечается, что ВСУ срочно нужен приток живой силы — не только больше солдат, но и моложе.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В апреле глава киевского режима подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине.Кроме того, в начале апреля Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240422/odessa-1941621803.html

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украина, в мире, вооруженные силы украины