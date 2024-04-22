https://ria.ru/20240422/nikitin-1941499133.html

Нижегородский губернатор не видит смысла обсуждать слухи о повышении

Нижегородский губернатор не видит смысла обсуждать слухи о повышении - РИА Новости, 22.04.2024

Нижегородский губернатор не видит смысла обсуждать слухи о повышении

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что "продолжает трудиться на благо региона" и не хочет комментировать слухи о возможном переводе в Москву... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:25

2024-04-22T13:25

2024-04-22T14:46

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что "продолжает трудиться на благо региона" и не хочет комментировать слухи о возможном переводе в Москву в федеральные органы власти. Ранее "Ведомости" со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, сообщили, что в ближайший месяц могут произойти перестановки в губернаторском корпусе, в том числе переход глав регионов на федеральный уровень. Среди тех, кто может пойти на повышение, назвали губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который до прихода в регион занимал должность замминистра промышленности и торговли РФ. "В Нижегородской области в настоящее время запущено много масштабных проектов развития, планов не меньше. Я вовлечен максимально в каждый. И задача моя и всей команды – развивать регион, делать жизнь людей комфортнее. На прошедших прошлой осенью выборах губернатора жители региона оказали мне большое доверие, и это самая сильная для меня мотивация. Я с удовольствием продолжаю трудиться на благо Нижегородской области и быть частью команды президента. Обсуждать какие-либо слухи смысла не вижу", - процитировали РИА Новости слова Никитина в пресс-службе правительства региона.

https://ria.ru/20240422/alikhanov-1941455152.html

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политика, нижегородская область, москва, россия, глеб никитин