https://ria.ru/20240422/niger-1941606794.html
Источник: делегация Пентагона обсуждает вывод войск США из Нигера
Источник: делегация Пентагона обсуждает вывод войск США из Нигера - РИА Новости, 22.04.2024
Источник: делегация Пентагона обсуждает вывод войск США из Нигера
Делегация Пентагона находится в Нигере по вопросу "упорядоченного вывода" сил США из африканской страны, сообщил РИА Новости американский чиновник. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:12
2024-04-22T19:12
2024-04-22T19:12
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Делегация Пентагона находится в Нигере по вопросу "упорядоченного вывода" сил США из африканской страны, сообщил РИА Новости американский чиновник. Ранее СМИ сообщили, что военные в Нигере разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Позднее в СМИ распространилась информация о том, что США сообщили Нигеру, что в ближайшее время выведут тысячу своих военных из страны. "Мы можем подтвердить, что небольшая делегация из министерства обороны и Africom (Африканского командования Вооруженных сил США - ред.) находится в Нигере для обсуждения деталей, касающихся упорядоченного вывода войск Соединенных Штатов из Нигера", - сказал он. Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, сша, министерство обороны сша
В мире, Нигер, США, Министерство обороны США
Источник: делегация Пентагона обсуждает вывод войск США из Нигера
Источник: делегация Пентагона прибыла в Нигер по вопросу вывода войск США
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Делегация Пентагона находится в Нигере по вопросу "упорядоченного вывода" сил США из африканской страны, сообщил РИА Новости американский чиновник.
Ранее СМИ сообщили, что военные в Нигере разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Позднее в СМИ распространилась информация о том, что США сообщили Нигеру, что в ближайшее время выведут тысячу своих военных из страны.
"Мы можем подтвердить, что небольшая делегация из министерства обороны и Africom (Африканского командования Вооруженных сил США - ред.) находится в Нигере для обсуждения деталей, касающихся упорядоченного вывода войск Соединенных Штатов из Нигера", - сказал он.
Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума
. Взявшие власть военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией
.