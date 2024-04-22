https://ria.ru/20240422/niger-1941606794.html

Источник: делегация Пентагона обсуждает вывод войск США из Нигера

Источник: делегация Пентагона обсуждает вывод войск США из Нигера - РИА Новости, 22.04.2024

Источник: делегация Пентагона обсуждает вывод войск США из Нигера

Делегация Пентагона находится в Нигере по вопросу "упорядоченного вывода" сил США из африканской страны, сообщил РИА Новости американский чиновник. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T19:12

2024-04-22T19:12

2024-04-22T19:12

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Делегация Пентагона находится в Нигере по вопросу "упорядоченного вывода" сил США из африканской страны, сообщил РИА Новости американский чиновник. Ранее СМИ сообщили, что военные в Нигере разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Позднее в СМИ распространилась информация о том, что США сообщили Нигеру, что в ближайшее время выведут тысячу своих военных из страны. "Мы можем подтвердить, что небольшая делегация из министерства обороны и Africom (Африканского командования Вооруженных сил США - ред.) находится в Нигере для обсуждения деталей, касающихся упорядоченного вывода войск Соединенных Штатов из Нигера", - сказал он. Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией.

https://ria.ru/20240420/reuters-1941173976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нигер, сша, министерство обороны сша