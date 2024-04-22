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Источник: делегация Пентагона обсуждает вывод войск США из Нигера - РИА Новости, 22.04.2024
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19:12 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/niger-1941606794.html
Источник: делегация Пентагона обсуждает вывод войск США из Нигера
Источник: делегация Пентагона обсуждает вывод войск США из Нигера - РИА Новости, 22.04.2024
Источник: делегация Пентагона обсуждает вывод войск США из Нигера
Делегация Пентагона находится в Нигере по вопросу "упорядоченного вывода" сил США из африканской страны, сообщил РИА Новости американский чиновник. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:12
2024-04-22T19:12
в мире
нигер
сша
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Делегация Пентагона находится в Нигере по вопросу "упорядоченного вывода" сил США из африканской страны, сообщил РИА Новости американский чиновник. Ранее СМИ сообщили, что военные в Нигере разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Позднее в СМИ распространилась информация о том, что США сообщили Нигеру, что в ближайшее время выведут тысячу своих военных из страны. "Мы можем подтвердить, что небольшая делегация из министерства обороны и Africom (Африканского командования Вооруженных сил США - ред.) находится в Нигере для обсуждения деталей, касающихся упорядоченного вывода войск Соединенных Штатов из Нигера", - сказал он. Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией.
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в мире, нигер, сша, министерство обороны сша
В мире, Нигер, США, Министерство обороны США
Источник: делегация Пентагона обсуждает вывод войск США из Нигера

Источник: делегация Пентагона прибыла в Нигер по вопросу вывода войск США

© Фото : Ahmadou AtafaАкция протеста с требованием к солдатам армии США покинуть Нигер. 21 апреля 2024
Акция протеста с требованием к солдатам армии США покинуть Нигер. 21 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Ahmadou Atafa
Акция протеста с требованием к солдатам армии США покинуть Нигер. 21 апреля 2024
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Делегация Пентагона находится в Нигере по вопросу "упорядоченного вывода" сил США из африканской страны, сообщил РИА Новости американский чиновник.
Ранее СМИ сообщили, что военные в Нигере разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Позднее в СМИ распространилась информация о том, что США сообщили Нигеру, что в ближайшее время выведут тысячу своих военных из страны.
"Мы можем подтвердить, что небольшая делегация из министерства обороны и Africom (Африканского командования Вооруженных сил США - ред.) находится в Нигере для обсуждения деталей, касающихся упорядоченного вывода войск Соединенных Штатов из Нигера", - сказал он.
Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией.
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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В миреНигерСШАМинистерство обороны США
 
 
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