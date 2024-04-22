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В России началась шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 22.04.2024
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00:12 22.04.2024 (обновлено: 00:48 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/nedelya-1941401918.html
В России началась шестидневная рабочая неделя
В России началась шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 22.04.2024
В России началась шестидневная рабочая неделя
Шестидневная рабочая неделя начинается в России, суббота будет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T00:12
2024-04-22T00:48
россия
общество
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Шестидневная рабочая неделя начинается в России, суббота будет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник. Благодаря переносу выходные в майские праздники будут непрерывными с 28 апреля по 1 мая. Затем россиян ждет двухдневная рабочая неделя 2 и 3 мая. Первое мая — праздник, который сейчас в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай — традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия. Праздник 1 Мая носит сразу несколько названий — День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда и День весны. Его отмечают также в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.
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россия, общество
Россия, Общество
В России началась шестидневная рабочая неделя

В России началась шестидневная рабочая неделя из-за переноса выходного

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Шестидневная рабочая неделя начинается в России, суббота будет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник.
Благодаря переносу выходные в майские праздники будут непрерывными с 28 апреля по 1 мая. Затем россиян ждет двухдневная рабочая неделя 2 и 3 мая.
Первое мая — праздник, который сейчас в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай — традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия.
Праздник 1 Мая носит сразу несколько названий — День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда и День весны. Его отмечают также в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.
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