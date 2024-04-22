https://ria.ru/20240422/nedelya-1941401918.html

В России началась шестидневная рабочая неделя

В России началась шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 22.04.2024

В России началась шестидневная рабочая неделя

Шестидневная рабочая неделя начинается в России, суббота будет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T00:12

2024-04-22T00:12

2024-04-22T00:48

россия

общество

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Шестидневная рабочая неделя начинается в России, суббота будет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник. Благодаря переносу выходные в майские праздники будут непрерывными с 28 апреля по 1 мая. Затем россиян ждет двухдневная рабочая неделя 2 и 3 мая. Первое мая — праздник, который сейчас в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай — традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия. Праздник 1 Мая носит сразу несколько названий — День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда и День весны. Его отмечают также в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.

https://ria.ru/20240417/pogoda-1940551439.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество