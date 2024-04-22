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СМИ: участие независимых кандидатов вредит Трампу больше, чем Байдену - РИА Новости, 22.04.2024
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03:11 22.04.2024 (обновлено: 04:33 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/nbc-1941409160.html
СМИ: участие независимых кандидатов вредит Трампу больше, чем Байдену
СМИ: участие независимых кандидатов вредит Трампу больше, чем Байдену - РИА Новости, 22.04.2024
СМИ: участие независимых кандидатов вредит Трампу больше, чем Байдену
Участие в президентских выборах независимых кандидатов вредит республиканцу Дональду Трампу больше, чем демократу Джо Байдену, свидетельствует опрос телеканала... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T03:11
2024-04-22T04:33
в мире
дональд трамп
джо байден
роберт кеннеди
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Участие в президентских выборах независимых кандидатов вредит республиканцу Дональду Трампу больше, чем демократу Джо Байдену, свидетельствует опрос телеканала NBC. При выборе из двух кандидатов экс-президент Трамп опережает действующего главу государства Байдена на два процентных пункта - 46% против 44%, но фаворит меняется, если в борьбу вступают еще три претендента, не связанные с основными партиями. Байден в этом случае набирает 39%, Трамп - 37%, отпочковавшийся от демократов Роберт Кеннеди-младший - 13%, лидер партии зеленых Джилл Стайн - 3% и еще один независимый кандидат Корнел Уэст - 2%. Опрос был проведен 12-16 апреля с участием тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность исследования его авторы оценили в плюс-минус 3,1 процентного пункта.
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в мире, дональд трамп, джо байден, роберт кеннеди, президентские выборы в сша
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Роберт Кеннеди, Президентские выборы в США
СМИ: участие независимых кандидатов вредит Трампу больше, чем Байдену

NBC: участие в выборах независимых кандидатов лишит Трампа перевеса над Байденом

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Участие в президентских выборах независимых кандидатов вредит республиканцу Дональду Трампу больше, чем демократу Джо Байдену, свидетельствует опрос телеканала NBC.
При выборе из двух кандидатов экс-президент Трамп опережает действующего главу государства Байдена на два процентных пункта - 46% против 44%, но фаворит меняется, если в борьбу вступают еще три претендента, не связанные с основными партиями.
Байден в этом случае набирает 39%, Трамп - 37%, отпочковавшийся от демократов Роберт Кеннеди-младший - 13%, лидер партии зеленых Джилл Стайн - 3% и еще один независимый кандидат Корнел Уэст - 2%.
Опрос был проведен 12-16 апреля с участием тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность исследования его авторы оценили в плюс-минус 3,1 процентного пункта.
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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3 апреля, 08:00
 
В миреДональд ТрампДжо БайденРоберт КеннедиПрезидентские выборы в США
 
 
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