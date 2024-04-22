https://ria.ru/20240422/nbc-1941409160.html

СМИ: участие независимых кандидатов вредит Трампу больше, чем Байдену

СМИ: участие независимых кандидатов вредит Трампу больше, чем Байдену - РИА Новости, 22.04.2024

СМИ: участие независимых кандидатов вредит Трампу больше, чем Байдену

Участие в президентских выборах независимых кандидатов вредит республиканцу Дональду Трампу больше, чем демократу Джо Байдену, свидетельствует опрос телеканала... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T03:11

2024-04-22T03:11

2024-04-22T04:33

в мире

дональд трамп

джо байден

роберт кеннеди

президентские выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Участие в президентских выборах независимых кандидатов вредит республиканцу Дональду Трампу больше, чем демократу Джо Байдену, свидетельствует опрос телеканала NBC. При выборе из двух кандидатов экс-президент Трамп опережает действующего главу государства Байдена на два процентных пункта - 46% против 44%, но фаворит меняется, если в борьбу вступают еще три претендента, не связанные с основными партиями. Байден в этом случае набирает 39%, Трамп - 37%, отпочковавшийся от демократов Роберт Кеннеди-младший - 13%, лидер партии зеленых Джилл Стайн - 3% и еще один независимый кандидат Корнел Уэст - 2%. Опрос был проведен 12-16 апреля с участием тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность исследования его авторы оценили в плюс-минус 3,1 процентного пункта.

https://ria.ru/20240403/ssha-1937149421.html

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в мире, дональд трамп, джо байден, роберт кеннеди, президентские выборы в сша