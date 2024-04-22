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"Это была наша ошибка". Запад пересмотрел планы на Россию - РИА Новости, 22.04.2024
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08:00 22.04.2024 (обновлено: 08:02 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/mvf-1941070283.html
"Это была наша ошибка". Запад пересмотрел планы на Россию
"Это была наша ошибка". Запад пересмотрел планы на Россию - РИА Новости, 22.04.2024
"Это была наша ошибка". Запад пересмотрел планы на Россию
Международный валютный фонд в очередной раз повысил прогноз роста российской экономки до 3,2% ВВП в 2024-м, признав текущие показатели "довольно хорошими"... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T08:00
2024-04-22T08:02
экономика
россия
китай
мвф
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Международный валютный фонд в очередной раз повысил прогноз роста российской экономки до 3,2% ВВП в 2024-м, признав текущие показатели "довольно хорошими". Некоторые отечественные эксперты не столь оптимистичны. О том, какие оценки и аргументы приводят разные специалисты, — в материале РИА Новости.Мировые показателиСогласно апрельскому отчету МВФ, мировая экономика в ближайшие пару лет не ускорится, сохранив в целом динамику прошлого года. Основные сдерживающие факторы — высокие ключевые ставки, долгосрочные последствия пандемии, а также конфликт на Украине.В развитых странах в среднем ожидают плюс 1,7% к ВВП в 2024-м (на 0,1 больше, чем в 2023-м) и 1,8 в 2025-м. В развивающихся — 4,2% (минус 0,1 к 2023-му) на оба года.В зоне евро — 0,8 и 1,5%, в Канаде — 1,2 и 2,3%. Лидируют Испания (плюс 2,1% в 2024-м), Франция (1,4%). Германия наконец выйдет в плюс (0,2). Впрочем, в январе МВФ давал оценки повыше.В странах Ближнего Востока и Африки — 4,2% и 4%. Россия — 3,2.Китай замедлится: 4,6 (в 2024-м) и 4,1% (в 2025-м). Это затормозит рост мировой торговли на 0,3%.Мировая инфляции снизится с 6,8 до 5,9% в 2024-м и до 4,5% в 2025-м, что в перспективе позволит смягчить денежно-кредитную политику (ДКП). Бизнес вздохнет свободнее, экономика получит дополнительные стимулы. В МВФ полагают, что в этом развитые страны вернутся к целевым показателям быстрее, чем развивающиеся.Российский рынокПрогноз по России улучшили второй раз подряд. Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша отметил, что результаты "довольно хорошие". Его заместитель Петя Коева-Брукс связывает это с высоким уровнем частного потребления и большими государственными расходами.Главный аналитик брокерской компании Neomarkets Олег Калманович добавляет: значительный вклад вносят оборонка, а также предприятия, выпускающие импортозамещающую продукцию.Ряд экспертов называет расчеты МВФ слишком консервативными. Так, генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко указывает: "Там недооценивают одного из основных импортеров российского сырья — Китай и, как ни странно, США, где так и не случилось рецессии, обещанной год назад".Экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода полагает, что МВФ пришлось сделать скидку на устойчивость российской экономики к внешним шокам и повышение доверия инвесторов, отсюда и прибавка. Однако ожидания могут не оправдаться из-за таких рисков, как геополитическая нестабильность и изменчивость мировых рынков.По его мнению, ВВП способен прибавлять по четыре-восемь процентов в год, а при смягчении ДКП — и того больше. "Увеличение инвестиций в малый и средний бизнес, расширение кредитования реального сектора экономики и развитие промышленного майнинга сильно стимулируют экономику", — поясняет он.Другие прогнозыВ то же время в Банке России настроены менее оптимистично: один-два процента в 2024-м и 1,5-2,5 в 2025-м. Производственные возможности не соответствуют внутреннему спросу, отсюда инфляция и замедление экономики. ЦБ сдерживает цены высокой ключевой ставкой.Калманович уточняет: воздействие этих факторов на ВВП не так очевидно. Высокие ставка и инфляция приводят к ограничению потребления, а производство не расширяют из-за больших расходов на займы.В Банке России указывают в первую очередь на нехватку кадров. "Оперативные индикаторы, включая опросы предприятий, свидетельствуют о том, что жесткость рынка труда остается высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей", — говорится в докладе. Однако усиливается и интерес населения к сбережениям. Вкупе со снижением спроса на импорт это способствует восстановлению экономики.В Минэкономразвития предсказывают устойчивое увеличение ВВП на 2,3%. Инфляция должна выйти на уровень 4,5% уже в 2024-м. "Это возможно, но тут скорее инфляция издержек. Потребительский спрос растет, однако скачков на отдельные товары сейчас нет — в основном из-за дорогого производства", — комментирует Проценко. Пока же цены постепенно замедляются. Поэтому новое повышение ключевой ставки маловероятно.Удорожание нефти также улучшает экономические показатели, а по мере снижения инфляционных ожиданий вернется к норме и ключевая ставка, что в конечном счете ускорит рост ВВП.
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экономика, россия, китай, мвф, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Китай, МВФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
"Это была наша ошибка". Запад пересмотрел планы на Россию

Прогноз МВФ по российской экономике повышают второй раз

© AFP 2024 / BENOIT TESSIERГоссекретарь США Энтони Блинкен в Париже
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Париже - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AFP 2024 / BENOIT TESSIER
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Международный валютный фонд в очередной раз повысил прогноз роста российской экономки до 3,2% ВВП в 2024-м, признав текущие показатели "довольно хорошими". Некоторые отечественные эксперты не столь оптимистичны. О том, какие оценки и аргументы приводят разные специалисты, — в материале РИА Новости.

Мировые показатели

Согласно апрельскому отчету МВФ, мировая экономика в ближайшие пару лет не ускорится, сохранив в целом динамику прошлого года. Основные сдерживающие факторы — высокие ключевые ставки, долгосрочные последствия пандемии, а также конфликт на Украине.
В развитых странах в среднем ожидают плюс 1,7% к ВВП в 2024-м (на 0,1 больше, чем в 2023-м) и 1,8 в 2025-м. В развивающихся — 4,2% (минус 0,1 к 2023-му) на оба года.
© ИнфографикаПрогноз роста ВВП России (по данным отчетов МВФ)
Прогноз роста ВВП России по данным отчетов МВФ
© Инфографика
Прогноз роста ВВП России (по данным отчетов МВФ)
В зоне евро — 0,8 и 1,5%, в Канаде — 1,2 и 2,3%. Лидируют Испания (плюс 2,1% в 2024-м), Франция (1,4%). Германия наконец выйдет в плюс (0,2). Впрочем, в январе МВФ давал оценки повыше.
В странах Ближнего Востока и Африки — 4,2% и 4%. Россия — 3,2.
Китай замедлится: 4,6 (в 2024-м) и 4,1% (в 2025-м). Это затормозит рост мировой торговли на 0,3%.
Мировая инфляции снизится с 6,8 до 5,9% в 2024-м и до 4,5% в 2025-м, что в перспективе позволит смягчить денежно-кредитную политику (ДКП). Бизнес вздохнет свободнее, экономика получит дополнительные стимулы. В МВФ полагают, что в этом развитые страны вернутся к целевым показателям быстрее, чем развивающиеся.
© ИнфографикаПрогнозы роста ВВП по регионам
Прогнозы роста ВВП по регионам
© Инфографика
Прогнозы роста ВВП по регионам

Российский рынок

Прогноз по России улучшили второй раз подряд. Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша отметил, что результаты "довольно хорошие". Его заместитель Петя Коева-Брукс связывает это с высоким уровнем частного потребления и большими государственными расходами.
Главный аналитик брокерской компании Neomarkets Олег Калманович добавляет: значительный вклад вносят оборонка, а также предприятия, выпускающие импортозамещающую продукцию.
© AP Photo / Cliff OwenПрохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Прохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Cliff Owen
Прохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Ряд экспертов называет расчеты МВФ слишком консервативными. Так, генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко указывает: "Там недооценивают одного из основных импортеров российского сырья — Китай и, как ни странно, США, где так и не случилось рецессии, обещанной год назад".
Экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода полагает, что МВФ пришлось сделать скидку на устойчивость российской экономики к внешним шокам и повышение доверия инвесторов, отсюда и прибавка. Однако ожидания могут не оправдаться из-за таких рисков, как геополитическая нестабильность и изменчивость мировых рынков.
По его мнению, ВВП способен прибавлять по четыре-восемь процентов в год, а при смягчении ДКП — и того больше. "Увеличение инвестиций в малый и средний бизнес, расширение кредитования реального сектора экономики и развитие промышленного майнинга сильно стимулируют экономику", — поясняет он.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр финансов США Джанет Йеллен, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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Другие прогнозы

В то же время в Банке России настроены менее оптимистично: один-два процента в 2024-м и 1,5-2,5 в 2025-м. Производственные возможности не соответствуют внутреннему спросу, отсюда инфляция и замедление экономики. ЦБ сдерживает цены высокой ключевой ставкой.
Калманович уточняет: воздействие этих факторов на ВВП не так очевидно. Высокие ставка и инфляция приводят к ограничению потребления, а производство не расширяют из-за больших расходов на займы.
В Банке России указывают в первую очередь на нехватку кадров. "Оперативные индикаторы, включая опросы предприятий, свидетельствуют о том, что жесткость рынка труда остается высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей", — говорится в докладе. Однако усиливается и интерес населения к сбережениям. Вкупе со снижением спроса на импорт это способствует восстановлению экономики.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной думы
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной думы
В Минэкономразвития предсказывают устойчивое увеличение ВВП на 2,3%. Инфляция должна выйти на уровень 4,5% уже в 2024-м. "Это возможно, но тут скорее инфляция издержек. Потребительский спрос растет, однако скачков на отдельные товары сейчас нет — в основном из-за дорогого производства", — комментирует Проценко. Пока же цены постепенно замедляются. Поэтому новое повышение ключевой ставки маловероятно.
Удорожание нефти также улучшает экономические показатели, а по мере снижения инфляционных ожиданий вернется к норме и ключевая ставка, что в конечном счете ускорит рост ВВП.
 
ЭкономикаРоссияКитайМВФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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