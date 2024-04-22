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Москалькова попросила ГП провести проверку в "Черном дельфине" - РИА Новости, 23.04.2024
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21:12 22.04.2024 (обновлено: 00:01 23.04.2024)
https://ria.ru/20240422/moskalkova-1941634760.html
Москалькова попросила ГП провести проверку в "Черном дельфине"
Москалькова попросила ГП провести проверку в "Черном дельфине" - РИА Новости, 23.04.2024
Москалькова попросила ГП провести проверку в "Черном дельфине"
Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в колонии "Черный дельфин", об этом она сообщила в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-22T21:12
2024-04-23T00:01
россия
оренбургская область
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в колонии "Черный дельфин", об этом она сообщила в своем Telegram-канале.По словам уполномоченной, ей пришло обращение в защиту прав заключенных ИК № 6 по Оренбургской области о неправомерных действиях со стороны сотрудников учреждения.&quot;Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку&quot;, — отметила Москалькова.Омбудсмен также подчеркнула, что держит ситуацию на контроле.
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россия, оренбургская область, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Оренбургская область, Татьяна Москалькова, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия

Москалькова попросила ГП провести проверку в "Черном дельфине"

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в колонии "Черный дельфин", об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
По словам уполномоченной, ей пришло обращение в защиту прав заключенных ИК № 6 по Оренбургской области о неправомерных действиях со стороны сотрудников учреждения.
«

"Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку", — отметила Москалькова.

Омбудсмен также подчеркнула, что держит ситуацию на контроле.
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РоссияОренбургская областьТатьяна МоскальковаГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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