https://ria.ru/20240422/moskalkova-1941634760.html

Москалькова попросила ГП провести проверку в "Черном дельфине"

Москалькова попросила ГП провести проверку в "Черном дельфине" - РИА Новости, 23.04.2024

Москалькова попросила ГП провести проверку в "Черном дельфине"

Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в колонии "Черный дельфин", об этом она сообщила в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-22T21:12

2024-04-22T21:12

2024-04-23T00:01

россия

оренбургская область

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в колонии "Черный дельфин", об этом она сообщила в своем Telegram-канале.По словам уполномоченной, ей пришло обращение в защиту прав заключенных ИК № 6 по Оренбургской области о неправомерных действиях со стороны сотрудников учреждения."Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку", — отметила Москалькова.Омбудсмен также подчеркнула, что держит ситуацию на контроле.

https://ria.ru/20231019/delfin-1903596831.html

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россия, оренбургская область, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, происшествия