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Москалькова попросила ГП провести проверку в "Черном дельфине"
Москалькова попросила ГП провести проверку в "Черном дельфине" - РИА Новости, 23.04.2024
Москалькова попросила ГП провести проверку в "Черном дельфине"
Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в колонии "Черный дельфин", об этом она сообщила в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-22T21:12
2024-04-22T21:12
2024-04-23T00:01
россия
оренбургская область
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в колонии "Черный дельфин", об этом она сообщила в своем Telegram-канале.По словам уполномоченной, ей пришло обращение в защиту прав заключенных ИК № 6 по Оренбургской области о неправомерных действиях со стороны сотрудников учреждения."Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку", — отметила Москалькова.Омбудсмен также подчеркнула, что держит ситуацию на контроле.
https://ria.ru/20231019/delfin-1903596831.html
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россия, оренбургская область, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Оренбургская область, Татьяна Москалькова, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия