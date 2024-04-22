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Шор высказался о задержаниях в аэропорту Кишенева - РИА Новости, 22.04.2024
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22:24 22.04.2024 (обновлено: 22:28 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941643563.html
Шор высказался о задержаниях в аэропорту Кишенева
Шор высказался о задержаниях в аэропорту Кишенева - РИА Новости, 22.04.2024
Шор высказался о задержаниях в аэропорту Кишенева
Некоторым пассажирам, вернувшимся со съезда в Москве и задержанным в аэропорту Кишинева, стало плохо, им понадобилась медицинская помощь, произошедшее - это... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T22:24
2024-04-22T22:28
москва
кишинев
молдавия
в мире
илан шор
майя санду
марина таубер
евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 22 апр – РИА Новости. Некоторым пассажирам, вернувшимся со съезда в Москве и задержанным в аэропорту Кишинева, стало плохо, им понадобилась медицинская помощь, произошедшее - это полный беспредел, заявил в понедельник оппозиционный молдавский политик Илан Шор.В аэропорту Кишинева в понедельник задерживали пассажиров, участвовавших в Москве в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, сообщила РИА Новости депутат парламента Марина Таубер."Власть несколько часов держит наших сограждан в аэропорту Кишинева безо всяких оснований. Они "виновны" в самом главном преступлении, по версии президента Майи Санду, - многие пассажиры этого рейса были на съезде политического блока "Победа" в Москве"(…) Нескольким людям стало плохо и потребовалась медицинская помощь", - написал Шор в своем Telegram-канале.Политик обвинил главу республики Санду в попытке оказать давление на тех, у кого иная точка зрения. "Санду нарушает конституционные права граждан Молдавии, творит полный беспредел. Это не должно остаться безнаказанным", - отметил Шор.В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы".
https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941503919.html
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
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москва, кишинев, молдавия, в мире, илан шор, майя санду, марина таубер, евразийский экономический союз
Москва, Кишинев, Молдавия, В мире, Илан Шор, Майя Санду, Марина Таубер, Евразийский экономический союз
Шор высказался о задержаниях в аэропорту Кишенева

Шор назвал задержания в аэропорту Кишенева нарушением прав граждан

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 апр – РИА Новости. Некоторым пассажирам, вернувшимся со съезда в Москве и задержанным в аэропорту Кишинева, стало плохо, им понадобилась медицинская помощь, произошедшее - это полный беспредел, заявил в понедельник оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
В аэропорту Кишинева в понедельник задерживали пассажиров, участвовавших в Москве в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, сообщила РИА Новости депутат парламента Марина Таубер.
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор на съезде молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС и выступающих против интеграции с Европейским союзом - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Шор рассказал, как спецслужбы Молдавии пытались его дискредитировать
Вчера, 13:33
"Власть несколько часов держит наших сограждан в аэропорту Кишинева безо всяких оснований. Они "виновны" в самом главном преступлении, по версии президента Майи Санду, - многие пассажиры этого рейса были на съезде политического блока "Победа" в Москве"(…) Нескольким людям стало плохо и потребовалась медицинская помощь", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Политик обвинил главу республики Санду в попытке оказать давление на тех, у кого иная точка зрения. "Санду нарушает конституционные права граждан Молдавии, творит полный беспредел. Это не должно остаться безнаказанным", - отметил Шор.
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы".
Изображение сгенерировано ИИ
Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию"
19 апреля, 08:00
 
МоскваКишиневМолдавияВ миреИлан ШорМайя СандуМарина ТауберЕвразийский экономический союз
 
 
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