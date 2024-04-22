https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941643563.html

Шор высказался о задержаниях в аэропорту Кишенева

Шор высказался о задержаниях в аэропорту Кишенева - РИА Новости, 22.04.2024

Шор высказался о задержаниях в аэропорту Кишенева

Некоторым пассажирам, вернувшимся со съезда в Москве и задержанным в аэропорту Кишинева, стало плохо, им понадобилась медицинская помощь, произошедшее - это... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T22:24

2024-04-22T22:24

2024-04-22T22:28

москва

кишинев

молдавия

в мире

илан шор

майя санду

марина таубер

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941341209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f97b85513466e9be24f06ce9759440b.jpg

КИШИНЕВ, 22 апр – РИА Новости. Некоторым пассажирам, вернувшимся со съезда в Москве и задержанным в аэропорту Кишинева, стало плохо, им понадобилась медицинская помощь, произошедшее - это полный беспредел, заявил в понедельник оппозиционный молдавский политик Илан Шор.В аэропорту Кишинева в понедельник задерживали пассажиров, участвовавших в Москве в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, сообщила РИА Новости депутат парламента Марина Таубер."Власть несколько часов держит наших сограждан в аэропорту Кишинева безо всяких оснований. Они "виновны" в самом главном преступлении, по версии президента Майи Санду, - многие пассажиры этого рейса были на съезде политического блока "Победа" в Москве"(…) Нескольким людям стало плохо и потребовалась медицинская помощь", - написал Шор в своем Telegram-канале.Политик обвинил главу республики Санду в попытке оказать давление на тех, у кого иная точка зрения. "Санду нарушает конституционные права граждан Молдавии, творит полный беспредел. Это не должно остаться безнаказанным", - отметил Шор.В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы".

https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941503919.html

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

москва

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, кишинев, молдавия, в мире, илан шор, майя санду, марина таубер, евразийский экономический союз