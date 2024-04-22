https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941639241.html

Пограничники в аэропорту Кишинева начали пропускать делегатов "Победы"

Пограничники в аэропорту Кишинева начали пропускать делегатов "Победы" - РИА Новости, 22.04.2024

Пограничники в аэропорту Кишинева начали пропускать делегатов "Победы"

Пограничники в аэропорту Кишинева начали пропускать делегатов съезда "Победа" в Москве, о задержании которых сообщалось ранее в понедельник, заявила журналистам РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T21:41

2024-04-22T21:41

2024-04-22T22:06

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КИШИНЕВ, 22 апр – РИА Новости. Пограничники в аэропорту Кишинева начали пропускать делегатов съезда "Победа" в Москве, о задержании которых сообщалось ранее в понедельник, заявила журналистам депутат парламента от оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Ирина Лозован.В понедельник стало известно, что в кишиневском аэропорту не пропускают через границу тех, кто прибыл из Москвы со съезда, на котором был учрежден оппозиционный политический блок "Победа". Депутат парламента Молдавии Марина Таубер подтвердила РИА Новости эту информацию."Людей потихоньку (пограничники) начинают пропускать. Но очень долго держали людей, порядка трех часов. И инвалидов, и мам с маленькими детьми. Это страшно. Вернуться в родную страну и не иметь возможности попасть домой", - сказала Лозован на выходе из зала прилета.В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941503919.html

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кишинев, москва, в мире, молдавия, марина таубер, евгения гуцул, евразийский экономический союз