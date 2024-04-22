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Шор осудил призыв молдавского политика убивать сторонников блока "Победа" - РИА Новости, 22.04.2024
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14:33 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941522905.html
Шор осудил призыв молдавского политика убивать сторонников блока "Победа"
Шор осудил призыв молдавского политика убивать сторонников блока "Победа" - РИА Новости, 22.04.2024
Шор осудил призыв молдавского политика убивать сторонников блока "Победа"
Оппозиционер Илан Шор осудил призыв одного из молдавских политиков убивать членов и сторонников политического блока "Победа", выступающих за партнерство... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:33
2024-04-22T14:33
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КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Оппозиционер Илан Шор осудил призыв одного из молдавских политиков убивать членов и сторонников политического блока "Победа", выступающих за партнерство Молдавии с Россией. Лидер Национальной партии Молдовы Драгош Галбур написал в социальных сетях, что участников съезда молдавских оппозиционных сил в Москве, где был создан блок "Победа" во главе с Шором, необходимо убивать. "Политический дискурс при партии "Действие и солидарность" достиг своего дна. И вот уже провластная шавка Драгош Галбур открыто призывает к убийству оппозиционных кандидатов. Вы скажете, это один сумасшедший политик. Вот только мы видим реакцию, а точнее — ее отсутствие со стороны правоохранительных органов или представителей власти", - написал Шор в своем Тelegram-канале. По его словам, оппозиционерам вменяют в вину то, что их видение будущего Молдавии отличается от официального курса. "Выступаешь с критикой правительства — тебя выдавят из страны, посадят в тюрьму, лишат гражданства. Заодно закроют все оппозиционные каналы. Зато призывать к убийству людей (для союзников партии власти - ред.) - нормально", - заявил Шор. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
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в мире, молдавия, россия, москва, илан шор, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Илан Шор, Майя Санду, Возрождение
Шор осудил призыв молдавского политика убивать сторонников блока "Победа"

Шор осудил призыв политика Молдавии убивать членов и сторонников блока "Победа"

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Оппозиционер Илан Шор осудил призыв одного из молдавских политиков убивать членов и сторонников политического блока "Победа", выступающих за партнерство Молдавии с Россией.
Лидер Национальной партии Молдовы Драгош Галбур написал в социальных сетях, что участников съезда молдавских оппозиционных сил в Москве, где был создан блок "Победа" во главе с Шором, необходимо убивать.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Политический дискурс при партии "Действие и солидарность" достиг своего дна. И вот уже провластная шавка Драгош Галбур открыто призывает к убийству оппозиционных кандидатов. Вы скажете, это один сумасшедший политик. Вот только мы видим реакцию, а точнее — ее отсутствие со стороны правоохранительных органов или представителей власти", - написал Шор в своем Тelegram-канале.
По его словам, оппозиционерам вменяют в вину то, что их видение будущего Молдавии отличается от официального курса. "Выступаешь с критикой правительства — тебя выдавят из страны, посадят в тюрьму, лишат гражданства. Заодно закроют все оппозиционные каналы. Зато призывать к убийству людей (для союзников партии власти - ред.) - нормально", - заявил Шор.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреМолдавияРоссияМоскваИлан ШорМайя СандуВозрождение
 
 
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