https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941485605.html
Гуцул допустила участие оппозиции в выборах главы Молдавии единым блоком
Гуцул допустила участие оппозиции в выборах главы Молдавии единым блоком - РИА Новости, 22.04.2024
Гуцул допустила участие оппозиции в выборах главы Молдавии единым блоком
Оппозиционные силы в Молдавии ведут переговоры об объединении всех противостоящих официальному Кишиневу партий для участия в выборах главы государства, заявила... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:41
2024-04-22T12:41
2024-04-22T12:55
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евгения гуцул
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Оппозиционные силы в Молдавии ведут переговоры об объединении всех противостоящих официальному Кишиневу партий для участия в выборах главы государства, заявила глава гагаузской автономии в составе республики Евгения Гуцул. "Наши коллеги подписали пять партий о таком сотрудничестве, об объединении оппозиционных партий, чтобы мы смогли на предстоящих президентских выборах одержать победу... Коллеги ведут переговоры, чтобы и другие оппозиционные партии тоже объединились и пошли все вместе (на президентские выборы - ред.), одним блоком", - сказала Гуцул на пресс-конференции в понедельник. По ее словам, в настоящее время ведутся переговоры о возможном выдвижении единого кандидата от оппозиции на президентских выборах в стране. Референдум о евроинтеграции Молдавии носит политический характер, отметила она, добавив, что это "манипуляция людьми и народом".Президентские выборы в Молдавии запланированы на осень этого года.
https://ria.ru/20240422/gutsul-1941419357.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, евгения гуцул, гагаузия
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Гагаузия
Гуцул допустила участие оппозиции в выборах главы Молдавии единым блоком
Гуцул: молдавская оппозиция ведет переговоры об объединении перед выборами
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Оппозиционные силы в Молдавии ведут переговоры об объединении всех противостоящих официальному Кишиневу партий для участия в выборах главы государства, заявила глава гагаузской автономии в составе республики Евгения Гуцул.
"Наши коллеги подписали пять партий о таком сотрудничестве, об объединении оппозиционных партий, чтобы мы смогли на предстоящих президентских выборах одержать победу... Коллеги ведут переговоры, чтобы и другие оппозиционные партии тоже объединились и пошли все вместе (на президентские выборы - ред.), одним блоком", - сказала Гуцул на пресс-конференции в понедельник.
По ее словам, в настоящее время ведутся переговоры о возможном выдвижении единого кандидата от оппозиции на президентских выборах в стране. Референдум о евроинтеграции Молдавии носит политический характер, отметила она, добавив, что это "манипуляция людьми и народом".
Президентские выборы в Молдавии запланированы на осень этого года.