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В ЛНР двое мужчин подорвались на мине во время рыбалки
В ЛНР двое мужчин подорвались на мине во время рыбалки - РИА Новости, 22.04.2024
В ЛНР двое мужчин подорвались на мине во время рыбалки
Двое мужчин подорвались на мине во время рыбалки в поселке Калиново в ЛНР, пострадавшие госпитализированы, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:10
2024-04-22T17:10
2024-04-22T17:10
первомайск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Двое мужчин подорвались на мине во время рыбалки в поселке Калиново в ЛНР, пострадавшие госпитализированы, сообщает региональный главк МЧС России. "В городском округе Первомайск в поселке Калиново на мине подорвались двое мужчин 1997, 1998 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что происшествие произошло во время рыбалки вблизи дачных кооперативов. Пострадавшие госпитализированы в Центральную городскую многопрофильную больницу города Стаханов со множественными осколочными ранениями. Мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил, что одному из пострадавших оторвало правую стопу. "Несмотря на то, что линия фронта сдвинулась от границ нашего городского округа, угроза подрыва на взрывоопасных предметах не миновала", - добавил мэр, призвав воздержаться от посещения необследованных участков местности, вблизи которых проводились боевые действия. Первомайск – город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе население города составляло около 36 тысяч человек. Экономика ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.
https://ria.ru/20240415/udar-1940281028.html
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первомайск, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Первомайск, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В ЛНР двое мужчин подорвались на мине во время рыбалки
МЧС: двое мужчин подорвались на мине во время рыбалки в поселке Калиново в ЛНР