https://ria.ru/20240422/mid-1941435324.html
Секретарь ОДВЗЯИ встретился с замглавы МИД Рябковым
Секретарь ОДВЗЯИ встретился с замглавы МИД Рябковым - РИА Новости, 22.04.2024
Секретарь ОДВЗЯИ встретился с замглавы МИД Рябковым
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд встретился с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:56
2024-04-22T09:56
2024-04-22T09:56
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ВЕНА, 22 апр — РИА Новости. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд встретился с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым на полях Московской конференции по нераспространению, сообщили в аккаунте организации в соцсети Х. "Роберт Флойд встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Рябковым на полях Московской конференции по нераспространению (MNC2024). Замминистра Рябков подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в качестве государства, подписавшего его", - говорится в сообщении организации.
https://ria.ru/20231009/odvzyai-1901614636.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей рябков, одвзяи
В мире, Россия, Сергей Рябков, ОДВЗЯИ
Секретарь ОДВЗЯИ встретился с замглавы МИД Рябковым
Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Флойд встретился с замглавы МИД Рябковым
ВЕНА, 22 апр — РИА Новости. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд встретился с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым на полях Московской конференции по нераспространению, сообщили в аккаунте организации в соцсети Х.
"Роберт Флойд встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Рябковым на полях Московской конференции по нераспространению (MNC2024). Замминистра Рябков подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в качестве государства, подписавшего его", - говорится в сообщении организации.