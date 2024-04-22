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Секретарь ОДВЗЯИ встретился с замглавы МИД Рябковым - РИА Новости, 22.04.2024
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09:56 22.04.2024
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Секретарь ОДВЗЯИ встретился с замглавы МИД Рябковым
Секретарь ОДВЗЯИ встретился с замглавы МИД Рябковым - РИА Новости, 22.04.2024
Секретарь ОДВЗЯИ встретился с замглавы МИД Рябковым
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд встретился с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:56
2024-04-22T09:56
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ВЕНА, 22 апр — РИА Новости. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд встретился с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым на полях Московской конференции по нераспространению, сообщили в аккаунте организации в соцсети Х. "Роберт Флойд встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Рябковым на полях Московской конференции по нераспространению (MNC2024). Замминистра Рябков подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в качестве государства, подписавшего его", - говорится в сообщении организации.
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в мире, россия, сергей рябков, одвзяи
В мире, Россия, Сергей Рябков, ОДВЗЯИ
Секретарь ОДВЗЯИ встретился с замглавы МИД Рябковым

Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Флойд встретился с замглавы МИД Рябковым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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ВЕНА, 22 апр — РИА Новости. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд встретился с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым на полях Московской конференции по нераспространению, сообщили в аккаунте организации в соцсети Х.
"Роберт Флойд встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Рябковым на полях Московской конференции по нераспространению (MNC2024). Замминистра Рябков подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в качестве государства, подписавшего его", - говорится в сообщении организации.
Работа расчета РВСН России перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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В миреРоссияСергей РябковОДВЗЯИ
 
 
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