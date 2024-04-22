https://ria.ru/20240422/mid-1941435324.html

Секретарь ОДВЗЯИ встретился с замглавы МИД Рябковым

Секретарь ОДВЗЯИ встретился с замглавы МИД Рябковым - РИА Новости, 22.04.2024

Секретарь ОДВЗЯИ встретился с замглавы МИД Рябковым

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд встретился с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:56

2024-04-22T09:56

2024-04-22T09:56

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ВЕНА, 22 апр — РИА Новости. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд встретился с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым на полях Московской конференции по нераспространению, сообщили в аккаунте организации в соцсети Х. "Роберт Флойд встретился с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Рябковым на полях Московской конференции по нераспространению (MNC2024). Замминистра Рябков подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в качестве государства, подписавшего его", - говорится в сообщении организации.

https://ria.ru/20231009/odvzyai-1901614636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сергей рябков, одвзяи