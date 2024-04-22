https://ria.ru/20240422/mchs-1941414768.html
Особый противопожарный режим действует в 23 регионах России
Особый противопожарный режим действует в 23 регионах России - РИА Новости, 22.04.2024
Особый противопожарный режим действует в 23 регионах России
Особый противопожарный режим действует в 23 субъектах России, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T06:12
2024-04-22T06:12
2024-04-22T06:12
общество
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим действует в 23 субъектах России, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Особый противопожарный режим действует в 23 субъектах. На их территории сложилась пожароопасная ситуация: сухая погода и отсутствие зелени создают угрозу распространения ландшафтных пожаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что особый режим вводится решением органов госвласти или органов местного самоуправления. На период его действия устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. Так, например, гражданам запрещено посещать леса. Глава МЧС России Александр Куренков добавил, что с начала года пожароопасный сезон уже открывался в 69 российских регионах. "С начала года пожароопасный сезон уже открывался в 69 регионах. На их территории были зафиксированы природные пожары. Специалисты МЧС России выявляют их с помощью системы космического мониторинга. Через приложение "Термические точки" информация оперативно доводится до глав муниципалитетов и реагирующих служб", - приводятся его слова в Telegram-канале МЧС РФ.
https://ria.ru/20240328/les-1936369653.html
https://ria.ru/20240421/pozhary-1941305094.html
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общество, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Общество, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Особый противопожарный режим действует в 23 регионах России
МЧС: в 23 субъектах РФ введен особый противопожарный режим