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В Томской области сообщили о новых подтоплениях из-за разлива Оби - РИА Новости, 22.04.2024
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05:59 22.04.2024 (обновлено: 06:25 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/mazur-1941414200.html
В Томской области сообщили о новых подтоплениях из-за разлива Оби
В Томской области сообщили о новых подтоплениях из-за разлива Оби - РИА Новости, 22.04.2024
В Томской области сообщили о новых подтоплениях из-за разлива Оби
Уровень воды в реке Обь в Томской области поднялся в районе села Могочино, есть первые подтопления, сообщил в понедельник губернатор Владимир Мазур в своем... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T05:59
2024-04-22T06:25
происшествия
обь
томская область
владимир мазур
наводнения в россии — 2024
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НОВОСИБИРСК, 22 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Обь в Томской области поднялся в районе села Могочино, есть первые подтопления, сообщил в понедельник губернатор Владимир Мазур в своем Telegram-канале. "В Молчаново вода отступает, в Могочино, напротив, уровень Оби поднялся на 115 сантиметров за сутки. Есть первые подтопления. В селе организован пункт временного размещения, при необходимости он будет задействован", — написал Мазур. По данным губернатора, в настоящее время на Оби "голова" ледохода приближается к Чаинскому району. Специалисты администрации контролируют ситуацию в Обском и селе Коломино, а также в населенных пунктах вдоль реки Чаи, которая пребывает. Так, в Подгорном уровень воды поднялся на 79 сантиметров за сутки (до опасной отметки 2,5 метра). "Есть вероятность подтопления Гришкино, в котором постоянно проживают порядка 80 человек. Работники администрации сейчас выезжают в село, встретиться с жителями: ещё раз объяснят действия при подъёме воды, сверят телефоны для связи. В районе организована работа двух пунктов временного размещения (в Подгорном и Чаинске)", — сообщил Мазур.Ранее глава региона сообщал, что из-за ледохода на Оби осложнилась паводковая ситуация в Молчановском районе. Вышедшая из берегов река подтопила три жилых дома и 21 приусадебный участок, потребовалась эвакуация шести человек. В настоящее время вода покинула дома.
https://ria.ru/20240420/fedorov-1941182689.html
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происшествия, обь, томская область, владимир мазур, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Обь, Томская область, Владимир Мазур, Наводнения в России — 2024
В Томской области сообщили о новых подтоплениях из-за разлива Оби

Мазур: в Могочино начались первые подтопления из-за разлива Оби

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВид на реку Томь
Вид на реку Томь - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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НОВОСИБИРСК, 22 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Обь в Томской области поднялся в районе села Могочино, есть первые подтопления, сообщил в понедельник губернатор Владимир Мазур в своем Telegram-канале.
Молчаново вода отступает, в Могочино, напротив, уровень Оби поднялся на 115 сантиметров за сутки. Есть первые подтопления. В селе организован пункт временного размещения, при необходимости он будет задействован", — написал Мазур.
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По данным губернатора, в настоящее время на Оби "голова" ледохода приближается к Чаинскому району. Специалисты администрации контролируют ситуацию в Обском и селе Коломино, а также в населенных пунктах вдоль реки Чаи, которая пребывает. Так, в Подгорном уровень воды поднялся на 79 сантиметров за сутки (до опасной отметки 2,5 метра).
"Есть вероятность подтопления Гришкино, в котором постоянно проживают порядка 80 человек. Работники администрации сейчас выезжают в село, встретиться с жителями: ещё раз объяснят действия при подъёме воды, сверят телефоны для связи. В районе организована работа двух пунктов временного размещения (в Подгорном и Чаинске)", — сообщил Мазур.
Ранее глава региона сообщал, что из-за ледохода на Оби осложнилась паводковая ситуация в Молчановском районе. Вышедшая из берегов река подтопила три жилых дома и 21 приусадебный участок, потребовалась эвакуация шести человек. В настоящее время вода покинула дома.
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