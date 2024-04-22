https://ria.ru/20240422/marape-1941432919.html

Премьер Папуа — Новой Гвинеи раскритиковал Байдена из-за слов о каннибалах

Премьер Папуа — Новой Гвинеи раскритиковал Байдена из-за слов о каннибалах - РИА Новости, 22.04.2024

Премьер Папуа — Новой Гвинеи раскритиковал Байдена из-за слов о каннибалах

Премьер Папуа - Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил, что его страна не заслуживает ассоциаций с каннибалами после рассказа президента США Джо Байдена о его дяде,... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:44

2024-04-22T09:44

2024-04-22T09:44

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Премьер Папуа - Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил, что его страна не заслуживает ассоциаций с каннибалами после рассказа президента США Джо Байдена о его дяде, тело которого якобы не удалось найти из-за них после крушения самолета. Ранее Байден заявил, что тело его дяди Эмброуза Финнегана, погибшего в годы Второй мировой войны в результате авиакатастрофы в Новой Гвинее, не нашли из-за каннибалов. При этом телеканал CNN отметил, что его слова отличаются от официальной версии отчета агентства при Пентагоне, где говорится, что самолет Финнегана был вынужден совершить посадку на воду у побережья острова "по неизвестным причинам". "Высказывания президента Байдена могли быть оговоркой, однако моя страна не заслуживает, чтобы на нее вешали такой ярлык (ассоциации с каннибалами – ред.)", - приводит слова Марапе австралийский телеканал SBS News. Как отмечает телеканал, территория Новой Гвинеи заполнена неразорвавшимися боеприпасами и прочими следами Второй мировой войны. В связи с этим Марапе призвал администрацию президента США позаботиться об их расчистке, чтобы установить правду о пропавших американских военных, вроде дяди Байдена. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. В последние месяцы проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.

https://ria.ru/20200316/1568685075.html

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в мире, сша, джо байден, министерство обороны сша