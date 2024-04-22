https://ria.ru/20240422/lozovan-1941646128.html

Власти Молдавии издеваются над гражданами, заявил депутат

Власти Молдавии издеваются над гражданами, заявил депутат - РИА Новости, 23.04.2024

Власти Молдавии издеваются над гражданами, заявил депутат

Делегатам съезда оппозиции в Москве не объяснили причины их задержания в аэропорту Кишинева, это очередное издевательство со стороны властей, заявила РИА... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-22T22:48

2024-04-22T22:48

2024-04-23T00:04

в мире

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москва

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евразийский экономический союз

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Делегатам съезда оппозиции в Москве не объяснили причины их задержания в аэропорту Кишинева, это очередное издевательство со стороны властей, заявила РИА Новости депутат парламента Ирина Лозован. В аэропорту Кишинева задерживают пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, эту информацию подтвердила РИА Новости в понедельник депутат парламента Марина Таубер. Через три часа после прилета самолета пассажиров начали постепенно выпускать в зал ожидания. "В аэропорту Кишинева сегодня происходят страшные вещи, людей, прибывших из Москвы со съезда оппозиционных партий не пускали, но при этом никто не может объяснить причины. По каким причинам людей не выпускали из аэропорта и держали около трех часов - непонятно. Понятно только, что власть продолжает издеваться над своими гражданами", - заявила Лозован. В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941495804.html

https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941640151.html

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в мире, молдавия, москва, кишинев, майя санду, возрождение, евразийский экономический союз, евгения гуцул, марина таубер