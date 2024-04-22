https://ria.ru/20240422/lavrov-1941496876.html

Лавров заявил о росте поставок сельхозпродукции из России в Китай

Лавров заявил о росте поставок сельхозпродукции из России в Китай - РИА Новости, 22.04.2024

Лавров заявил о росте поставок сельхозпродукции из России в Китай

Поставки сельхозпродукции из России в Китай растут на фоне общего развития торгово-экономического сотрудничества РФ-КНР, и более 90% взаиморасчетов между... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:14

2024-04-22T13:14

2024-04-22T13:14

экономика

россия

китай

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564868254_0:0:2728:1536_1920x0_80_0_0_90035b3b439e9327ef6730fb328cbbf5.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Поставки сельхозпродукции из России в Китай растут на фоне общего развития торгово-экономического сотрудничества РФ-КНР, и более 90% взаиморасчетов между странами ведется в нацвалютах, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Активно развивается российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество, и это невзирая на настойчивые попытки государств коллективного Запада вставлять палки в колеса. Произошла практически полная дедолларизация двусторонних экономических связей. Сегодня более 90% взаимных расчетов переведены в национальные валюты... Растут поставки нашей сельхозпродукции на китайский рынок", - заявил министр на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России Он также подчеркнул, что взаимодействие КНР и России в энергетике идет "поступательно", в промышленности и инвестиционной сфере осуществляются совместные проекты.

https://ria.ru/20240214/dedollarizatsiya-1927328564.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, сергей лавров