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Лавров заявил о росте поставок сельхозпродукции из России в Китай - РИА Новости, 22.04.2024
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13:14 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/lavrov-1941496876.html
Лавров заявил о росте поставок сельхозпродукции из России в Китай
Лавров заявил о росте поставок сельхозпродукции из России в Китай - РИА Новости, 22.04.2024
Лавров заявил о росте поставок сельхозпродукции из России в Китай
Поставки сельхозпродукции из России в Китай растут на фоне общего развития торгово-экономического сотрудничества РФ-КНР, и более 90% взаиморасчетов между... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:14
2024-04-22T13:14
экономика
россия
китай
сергей лавров
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Поставки сельхозпродукции из России в Китай растут на фоне общего развития торгово-экономического сотрудничества РФ-КНР, и более 90% взаиморасчетов между странами ведется в нацвалютах, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Активно развивается российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество, и это невзирая на настойчивые попытки государств коллективного Запада вставлять палки в колеса. Произошла практически полная дедолларизация двусторонних экономических связей. Сегодня более 90% взаимных расчетов переведены в национальные валюты... Растут поставки нашей сельхозпродукции на китайский рынок", - заявил министр на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России Он также подчеркнул, что взаимодействие КНР и России в энергетике идет "поступательно", в промышленности и инвестиционной сфере осуществляются совместные проекты.
https://ria.ru/20240214/dedollarizatsiya-1927328564.html
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экономика, россия, китай, сергей лавров
Экономика, Россия, Китай, Сергей Лавров
Лавров заявил о росте поставок сельхозпродукции из России в Китай

Лавров: во взаиморасчетах по сельхозпоставкам в КНР почти полная дедолларизация

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛесовоз везет древесину
Лесовоз везет древесину - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Поставки сельхозпродукции из России в Китай растут на фоне общего развития торгово-экономического сотрудничества РФ-КНР, и более 90% взаиморасчетов между странами ведется в нацвалютах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Активно развивается российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество, и это невзирая на настойчивые попытки государств коллективного Запада вставлять палки в колеса. Произошла практически полная дедолларизация двусторонних экономических связей. Сегодня более 90% взаимных расчетов переведены в национальные валюты... Растут поставки нашей сельхозпродукции на китайский рынок", - заявил министр на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России
Он также подчеркнул, что взаимодействие КНР и России в энергетике идет "поступательно", в промышленности и инвестиционной сфере осуществляются совместные проекты.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Дедолларизация идет полным ходом, заявил Лавров
14 февраля, 13:51
 
ЭкономикаРоссияКитайСергей Лавров
 
 
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