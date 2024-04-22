https://ria.ru/20240422/lavrov-1941496876.html
Лавров заявил о росте поставок сельхозпродукции из России в Китай
Лавров заявил о росте поставок сельхозпродукции из России в Китай - РИА Новости, 22.04.2024
Лавров заявил о росте поставок сельхозпродукции из России в Китай
Поставки сельхозпродукции из России в Китай растут на фоне общего развития торгово-экономического сотрудничества РФ-КНР, и более 90% взаиморасчетов между... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:14
2024-04-22T13:14
2024-04-22T13:14
экономика
россия
китай
сергей лавров
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Поставки сельхозпродукции из России в Китай растут на фоне общего развития торгово-экономического сотрудничества РФ-КНР, и более 90% взаиморасчетов между странами ведется в нацвалютах, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Активно развивается российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество, и это невзирая на настойчивые попытки государств коллективного Запада вставлять палки в колеса. Произошла практически полная дедолларизация двусторонних экономических связей. Сегодня более 90% взаимных расчетов переведены в национальные валюты... Растут поставки нашей сельхозпродукции на китайский рынок", - заявил министр на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России Он также подчеркнул, что взаимодействие КНР и России в энергетике идет "поступательно", в промышленности и инвестиционной сфере осуществляются совместные проекты.
https://ria.ru/20240214/dedollarizatsiya-1927328564.html
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экономика, россия, китай, сергей лавров
Экономика, Россия, Китай, Сергей Лавров
Лавров заявил о росте поставок сельхозпродукции из России в Китай
Лавров: во взаиморасчетах по сельхозпоставкам в КНР почти полная дедолларизация