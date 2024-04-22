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Лавров заявил о риске прямого военного столкновения ядерных держав - РИА Новости, 22.04.2024
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10:29 22.04.2024 (обновлено: 11:19 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/lavrov-1941445478.html
Лавров заявил о риске прямого военного столкновения ядерных держав
Лавров заявил о риске прямого военного столкновения ядерных держав - РИА Новости, 22.04.2024
Лавров заявил о риске прямого военного столкновения ядерных держав
Министр иностранных дел России Сергей Лавров видит в действиях западных стран угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом он заявил в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:29
2024-04-22T11:19
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров видит в действиях западных стран угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом он заявил в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.&quot;Западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями&quot;, — сказал министр.По его словам, особое беспокойство вызывает то, что именно тройка западных ядерных государств входит число ключевых спонсоров Киева. Москва видит в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности, добавил глава МИД.Он отметил, что в мире сейчас наблюдается кризис системы контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения отражает беспрецедентно глубокую деградацию в области международной безопасности.По его словам, подрыв существующей системы контроля над вооружениями и ядерного нераспространения негативно отражается на устойчивости Договора о нераспространении ядерного оружия, а проблемы, связанные с реализацией договора, не только сохраняются, но и нарастают.Главная проблема состоит в том, что договор используется странами Запада для решения политических задач, не связанных с нераспространением ядерного оружия - "для оказания давления или прямых интервенций в отношении "неугодных" стран, повышения уровня контроля над ядерными программами государств, не входящих в западный блок", добавил Лавров, отметив, что "под флагом разоружения" некоторые страны пытаются также усилить контроль за ядерным арсеналом России и Китая.Министр заявил, что для предотвращения дальнейшей деградации обстановки в мире, поддержания долгосрочной стабильности и формирования реалистичной разоруженческой повестки востребованы совместные усилия по выстраиванию обновлённой архитектуры международной безопасности, опирающейся на принципы многосторонности, равенства и неделимости."Только таким образом возможно снизить уровень межгосударственной конфликтности и обеспечить реальный прогресс в области контроля над вооружениями", - отметил Лавров.
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украина, россия, киев, сергей лавров, в мире
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, В мире
Лавров заявил о риске прямого военного столкновения ядерных держав

Лавров: Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров видит в действиях западных стран угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом он заявил в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.
«

"Западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями", — сказал министр.

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По его словам, особое беспокойство вызывает то, что именно тройка западных ядерных государств входит число ключевых спонсоров Киева. Москва видит в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности, добавил глава МИД.
Он отметил, что в мире сейчас наблюдается кризис системы контроля над вооружениями, разоружения и ядерного нераспространения отражает беспрецедентно глубокую деградацию в области международной безопасности.
По его словам, подрыв существующей системы контроля над вооружениями и ядерного нераспространения негативно отражается на устойчивости Договора о нераспространении ядерного оружия, а проблемы, связанные с реализацией договора, не только сохраняются, но и нарастают.
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Главная проблема состоит в том, что договор используется странами Запада для решения политических задач, не связанных с нераспространением ядерного оружия - "для оказания давления или прямых интервенций в отношении "неугодных" стран, повышения уровня контроля над ядерными программами государств, не входящих в западный блок", добавил Лавров, отметив, что "под флагом разоружения" некоторые страны пытаются также усилить контроль за ядерным арсеналом России и Китая.
Министр заявил, что для предотвращения дальнейшей деградации обстановки в мире, поддержания долгосрочной стабильности и формирования реалистичной разоруженческой повестки востребованы совместные усилия по выстраиванию обновлённой архитектуры международной безопасности, опирающейся на принципы многосторонности, равенства и неделимости.
"Только таким образом возможно снизить уровень межгосударственной конфликтности и обеспечить реальный прогресс в области контроля над вооружениями", - отметил Лавров.
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