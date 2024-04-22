https://ria.ru/20240422/kuznetsov-1941415400.html
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился - РИА Новости, 22.04.2024
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился до 525 сантиметров, до опасного уровня остается 105 сантиметров, сообщил глава города Сергей Кузнецов. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T06:30
2024-04-22T06:30
2024-04-22T06:30
новокузнецк
калтан
аба
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940076162_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0a8317ecce8044c78373f29acdc7a1cf.jpg
КЕМЕРОВО, 22 апр – РИА Новости. Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился до 525 сантиметров, до опасного уровня остается 105 сантиметров, сообщил глава города Сергей Кузнецов. В воскресенье сообщалось, что утром река Томь в Новокузнецке достигла опасной отметки, поднявшись до 630 сантиметров, к вечеру уровень реки снизился до 600 сантиметров. "По состоянию на 8.00 (4.00 мск) 22 апреля река Томь - 525 сантиметров (105 сантиметров до опасного), река Томь (Абашево) - 503 (125 сантиметров до опасного), река Кондома (Калтан) - 360 см (270 сантиметров до опасного), река Аба - 20 сантиметров (160 сантиметров до опасного). Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале. Он добавил, что городской штаб продолжает мониторинг ситуации.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
новокузнецк
калтан
аба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940076162_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0b7248911b04f0648d1a9e6e2a6021ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новокузнецк, калтан, аба, наводнения в россии — 2024, происшествия
Новокузнецк, Калтан, Аба, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился
Кузнецов: уровень реки Томь в Новокузнецке снизился до 525 сантиметров