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Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился

Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился - РИА Новости, 22.04.2024

Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился

Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился до 525 сантиметров, до опасного уровня остается 105 сантиметров, сообщил глава города Сергей Кузнецов. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T06:30

2024-04-22T06:30

2024-04-22T06:30

новокузнецк

калтан

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наводнения в россии — 2024

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КЕМЕРОВО, 22 апр – РИА Новости. Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился до 525 сантиметров, до опасного уровня остается 105 сантиметров, сообщил глава города Сергей Кузнецов. В воскресенье сообщалось, что утром река Томь в Новокузнецке достигла опасной отметки, поднявшись до 630 сантиметров, к вечеру уровень реки снизился до 600 сантиметров. "По состоянию на 8.00 (4.00 мск) 22 апреля река Томь - 525 сантиметров (105 сантиметров до опасного), река Томь (Абашево) - 503 (125 сантиметров до опасного), река Кондома (Калтан) - 360 см (270 сантиметров до опасного), река Аба - 20 сантиметров (160 сантиметров до опасного). Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале. Он добавил, что городской штаб продолжает мониторинг ситуации.

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новокузнецк, калтан, аба, наводнения в россии — 2024, происшествия