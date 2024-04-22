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Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО - РИА Новости, 22.04.2024
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04:22 22.04.2024 (обновлено: 09:12 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/kuznetsov-1941411616.html
Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО
Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО - РИА Новости, 22.04.2024
Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО
Чукотский многопрофильный колледж в Анадыре собрал для отправки в зону специальной военной операции 65 беспилотников, сообщил глава Чукотки Владислав Кузнецов. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T04:22
2024-04-22T09:12
надежные люди
общество
технологии
чукотка
анадырь
владислав кузнецов
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Чукотский многопрофильный колледж в Анадыре собрал для отправки в зону специальной военной операции 65 беспилотников, сообщил глава Чукотки Владислав Кузнецов. Сборку аппаратов в колледже начали летом 2023 года. Всего тогда было сделано 100 беспилотников. "Еще 65 беспилотников собрали в Чукотском многопрофильном колледже и готовят к отправке на фронт. Сборка беспилотника занимает около 3,5 часа, один дрон способен нести до 2,5 килограмма груза и развивать скорость до 180 километров в час. Отзывы о наших дронах хорошие", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в 2025 году в колледже планируют открыть мастерскую для сборки беспилотников, в 2026 году - начать набор на специальность "Эксплуатация беспилотных авиационных систем". Также в колледже студенты, которые учатся по специальности "портной", шьют для фронта одежду, добавил Кузнецов.
https://ria.ru/20240211/ryukzaki-1926139348.html
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общество, технологии, чукотка, анадырь, владислав кузнецов
Надежные люди, Общество, Технологии, Чукотка, Анадырь, Владислав Кузнецов
Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО

Кузнецов: в Чукотском многопрофильном колледже собрали 65 дронов для зоны СВО

© Официальный телеграм канал губернатора Чукотского автономного округа Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО
 Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО
© Официальный телеграм канал губернатора Чукотского автономного округа
Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Чукотский многопрофильный колледж в Анадыре собрал для отправки в зону специальной военной операции 65 беспилотников, сообщил глава Чукотки Владислав Кузнецов.
Сборку аппаратов в колледже начали летом 2023 года. Всего тогда было сделано 100 беспилотников.
© Официальный телеграм канал губернатора Чукотского автономного округа Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО
 Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО
Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО
© Официальный телеграм канал губернатора Чукотского автономного округа
1 из 3
© Официальный телеграм канал губернатора Чукотского автономного округа Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО
 Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО
Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО
© Официальный телеграм канал губернатора Чукотского автономного округа
2 из 3
© Официальный телеграм канал губернатора Чукотского автономного округа Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО
 Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО
Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО
© Официальный телеграм канал губернатора Чукотского автономного округа
3 из 3
Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО
© Официальный телеграм канал губернатора Чукотского автономного округа
1 из 3
Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО
© Официальный телеграм канал губернатора Чукотского автономного округа
2 из 3
Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО
© Официальный телеграм канал губернатора Чукотского автономного округа
3 из 3
"Еще 65 беспилотников собрали в Чукотском многопрофильном колледже и готовят к отправке на фронт. Сборка беспилотника занимает около 3,5 часа, один дрон способен нести до 2,5 килограмма груза и развивать скорость до 180 километров в час. Отзывы о наших дронах хорошие", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в 2025 году в колледже планируют открыть мастерскую для сборки беспилотников, в 2026 году - начать набор на специальность "Эксплуатация беспилотных авиационных систем".
Также в колледже студенты, которые учатся по специальности "портной", шьют для фронта одежду, добавил Кузнецов.
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Надежные людиОбществоТехнологииЧукоткаАнадырьВладислав Кузнецов
 
 
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