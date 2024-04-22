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Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО

Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО - РИА Новости, 22.04.2024

Колледж на Чукотке собрал 65 беспилотников для отправки в зону СВО

Чукотский многопрофильный колледж в Анадыре собрал для отправки в зону специальной военной операции 65 беспилотников, сообщил глава Чукотки Владислав Кузнецов. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T04:22

2024-04-22T04:22

2024-04-22T09:12

надежные люди

общество

технологии

чукотка

анадырь

владислав кузнецов

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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Чукотский многопрофильный колледж в Анадыре собрал для отправки в зону специальной военной операции 65 беспилотников, сообщил глава Чукотки Владислав Кузнецов. Сборку аппаратов в колледже начали летом 2023 года. Всего тогда было сделано 100 беспилотников. "Еще 65 беспилотников собрали в Чукотском многопрофильном колледже и готовят к отправке на фронт. Сборка беспилотника занимает около 3,5 часа, один дрон способен нести до 2,5 килограмма груза и развивать скорость до 180 километров в час. Отзывы о наших дронах хорошие", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале. Он отметил, что в 2025 году в колледже планируют открыть мастерскую для сборки беспилотников, в 2026 году - начать набор на специальность "Эксплуатация беспилотных авиационных систем". Также в колледже студенты, которые учатся по специальности "портной", шьют для фронта одежду, добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20240211/ryukzaki-1926139348.html

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общество, технологии, чукотка, анадырь, владислав кузнецов