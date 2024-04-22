https://ria.ru/20240422/kuleba-1941642959.html

Кулеба выдвинул новое требование ЕС

Кулеба выдвинул новое требование ЕС - РИА Новости, 22.04.2024

Кулеба выдвинул новое требование ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил политикам стран ЕС, что они не должны расслабляться из-за решения палаты представителей конгресса США о выделении помощи РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T22:20

2024-04-22T22:20

2024-04-22T22:20

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил политикам стран ЕС, что они не должны расслабляться из-за решения палаты представителей конгресса США о выделении помощи Киеву. Палата представителей конгресса США 20 апреля большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты. "Мы все приветствуем решение палаты представителей США... Но мы в Европе не можем и не должны расслабляться", - приводит газета Politico слова Кулебы, которые были адресованы главам МИД стран ЕС. Он добавил, что защита Европы - это в первую очередь дело самой Европы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240422/nrk-1941641376.html

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в мире, украина, дмитрий кулеба, евросоюз, нато, дмитрий песков, сергей лавров, россия, сша