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Кулеба выдвинул новое требование ЕС - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/kuleba-1941642959.html
Кулеба выдвинул новое требование ЕС
Кулеба выдвинул новое требование ЕС - РИА Новости, 22.04.2024
Кулеба выдвинул новое требование ЕС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил политикам стран ЕС, что они не должны расслабляться из-за решения палаты представителей конгресса США о выделении помощи РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T22:20
2024-04-22T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
евросоюз
нато
дмитрий песков
сергей лавров
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил политикам стран ЕС, что они не должны расслабляться из-за решения палаты представителей конгресса США о выделении помощи Киеву. Палата представителей конгресса США 20 апреля большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты. "Мы все приветствуем решение палаты представителей США... Но мы в Европе не можем и не должны расслабляться", - приводит газета Politico слова Кулебы, которые были адресованы главам МИД стран ЕС. Он добавил, что защита Европы - это в первую очередь дело самой Европы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240422/nrk-1941641376.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, евросоюз, нато, дмитрий песков, сергей лавров, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, НАТО, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Россия, США
Кулеба выдвинул новое требование ЕС

Кулеба: ЕС не должен расслабляться из-за решения США о помощи Киеву

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил политикам стран ЕС, что они не должны расслабляться из-за решения палаты представителей конгресса США о выделении помощи Киеву.
Палата представителей конгресса США 20 апреля большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
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"Мы все приветствуем решение палаты представителей США... Но мы в Европе не можем и не должны расслабляться", - приводит газета Politico слова Кулебы, которые были адресованы главам МИД стран ЕС.
Он добавил, что защита Европы - это в первую очередь дело самой Европы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий КулебаЕвросоюзНАТОДмитрий ПесковСергей ЛавровРоссияСША
 
 
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