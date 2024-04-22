https://ria.ru/20240422/kuleba-1941642959.html
Кулеба выдвинул новое требование ЕС
Кулеба выдвинул новое требование ЕС - РИА Новости, 22.04.2024
Кулеба выдвинул новое требование ЕС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил политикам стран ЕС, что они не должны расслабляться из-за решения палаты представителей конгресса США о выделении помощи РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T22:20
2024-04-22T22:20
2024-04-22T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
евросоюз
нато
дмитрий песков
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920233615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9820b65f782fe6a44ad93c2ca8d3dafb.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил политикам стран ЕС, что они не должны расслабляться из-за решения палаты представителей конгресса США о выделении помощи Киеву. Палата представителей конгресса США 20 апреля большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты. "Мы все приветствуем решение палаты представителей США... Но мы в Европе не можем и не должны расслабляться", - приводит газета Politico слова Кулебы, которые были адресованы главам МИД стран ЕС. Он добавил, что защита Европы - это в первую очередь дело самой Европы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240422/nrk-1941641376.html
https://ria.ru/20240422/odessa-1941621803.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920233615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10348e2cb308b5dbf2041cff96a5501a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий кулеба, евросоюз, нато, дмитрий песков, сергей лавров, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, НАТО, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Россия, США
Кулеба выдвинул новое требование ЕС
Кулеба: ЕС не должен расслабляться из-за решения США о помощи Киеву