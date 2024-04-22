https://ria.ru/20240422/korgi-1941459019.html

В Москве спасли корги, съевшего 20 шоколадок с оберткой

В Москве спасли корги, съевшего 20 шоколадок с оберткой - РИА Новости, 22.04.2024

В Москве спасли корги, съевшего 20 шоколадок с оберткой

Московские ветеринары спасли корги по кличке Тедди, который за час съел 20 шоколадок с оберткой, сообщается в Telegram-канале социального комплекса столицы. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:10

2024-04-22T11:10

2024-04-22T15:06

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Московские ветеринары спасли корги по кличке Тедди, который за час съел 20 шоколадок с оберткой, сообщается в Telegram-канале социального комплекса столицы. "Примерно за час собака успела съесть более 20 батончиков "Киндер Шоколад" вместе с фантиками, то есть более 250 граммов продукта. Для девятикилограммового корги это очень токсичная доза, способная привести к судорогам и даже фатальному исходу", — говорится в публикации. Шоколад — один из самых опасных для животных продуктов, пояснили в соцкомплексе. Вещество теобромин, содержащееся в какао-бобах, действует на их организм как яд — чем выше процент содержания какао-бобов, тем опаснее вид шоколада. "Благодаря быстро оказанной помощи Тедди поправился в течение суток, и повторный прием ему не понадобился", — добавили в соцкомплексе.

https://ria.ru/20240418/lisenok-1940821129.html

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