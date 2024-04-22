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В Москве спасли корги, съевшего 20 шоколадок с оберткой - РИА Новости, 22.04.2024
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11:10 22.04.2024 (обновлено: 15:06 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/korgi-1941459019.html
В Москве спасли корги, съевшего 20 шоколадок с оберткой
В Москве спасли корги, съевшего 20 шоколадок с оберткой - РИА Новости, 22.04.2024
В Москве спасли корги, съевшего 20 шоколадок с оберткой
Московские ветеринары спасли корги по кличке Тедди, который за час съел 20 шоколадок с оберткой, сообщается в Telegram-канале социального комплекса столицы. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:10
2024-04-22T15:06
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Московские ветеринары спасли корги по кличке Тедди, который за час съел 20 шоколадок с оберткой, сообщается в Telegram-канале социального комплекса столицы. "Примерно за час собака успела съесть более 20 батончиков "Киндер Шоколад" вместе с фантиками, то есть более 250 граммов продукта. Для девятикилограммового корги это очень токсичная доза, способная привести к судорогам и даже фатальному исходу", — говорится в публикации. Шоколад — один из самых опасных для животных продуктов, пояснили в соцкомплексе. Вещество теобромин, содержащееся в какао-бобах, действует на их организм как яд — чем выше процент содержания какао-бобов, тем опаснее вид шоколада. "Благодаря быстро оказанной помощи Тедди поправился в течение суток, и повторный прием ему не понадобился", — добавили в соцкомплексе.
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общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
В Москве спасли корги, съевшего 20 шоколадок с оберткой

В Москве ветеринары спасли корги Тедди, съевшего 20 шоколадок с оберткой

© Социальный комплекс Москвы/TelegramКорги, съевший 20 шоколадок с оберткой
Корги, съевший 20 шоколадок с оберткой
© Социальный комплекс Москвы/Telegram
Корги, съевший 20 шоколадок с оберткой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Московские ветеринары спасли корги по кличке Тедди, который за час съел 20 шоколадок с оберткой, сообщается в Telegram-канале социального комплекса столицы.
"Примерно за час собака успела съесть более 20 батончиков "Киндер Шоколад" вместе с фантиками, то есть более 250 граммов продукта. Для девятикилограммового корги это очень токсичная доза, способная привести к судорогам и даже фатальному исходу", — говорится в публикации.
Шоколад — один из самых опасных для животных продуктов, пояснили в соцкомплексе. Вещество теобромин, содержащееся в какао-бобах, действует на их организм как яд — чем выше процент содержания какао-бобов, тем опаснее вид шоколада.
"Благодаря быстро оказанной помощи Тедди поправился в течение суток, и повторный прием ему не понадобился", — добавили в соцкомплексе.
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