https://ria.ru/20240422/korgi-1941459019.html
В Москве спасли корги, съевшего 20 шоколадок с оберткой
В Москве спасли корги, съевшего 20 шоколадок с оберткой - РИА Новости, 22.04.2024
В Москве спасли корги, съевшего 20 шоколадок с оберткой
Московские ветеринары спасли корги по кличке Тедди, который за час съел 20 шоколадок с оберткой, сообщается в Telegram-канале социального комплекса столицы. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:10
2024-04-22T11:10
2024-04-22T15:06
хорошие новости
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941457467_0:354:960:894_1920x0_80_0_0_72f038b0f034ea5ac5048f3e1df98129.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Московские ветеринары спасли корги по кличке Тедди, который за час съел 20 шоколадок с оберткой, сообщается в Telegram-канале социального комплекса столицы. "Примерно за час собака успела съесть более 20 батончиков "Киндер Шоколад" вместе с фантиками, то есть более 250 граммов продукта. Для девятикилограммового корги это очень токсичная доза, способная привести к судорогам и даже фатальному исходу", — говорится в публикации. Шоколад — один из самых опасных для животных продуктов, пояснили в соцкомплексе. Вещество теобромин, содержащееся в какао-бобах, действует на их организм как яд — чем выше процент содержания какао-бобов, тем опаснее вид шоколада. "Благодаря быстро оказанной помощи Тедди поправился в течение суток, и повторный прием ему не понадобился", — добавили в соцкомплексе.
https://ria.ru/20240418/lisenok-1940821129.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941457467_0:248:960:968_1920x0_80_0_0_5502a22663a02228af1aa0047dbdb166.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
В Москве спасли корги, съевшего 20 шоколадок с оберткой
В Москве ветеринары спасли корги Тедди, съевшего 20 шоколадок с оберткой
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Московские ветеринары спасли корги по кличке Тедди, который за час съел 20 шоколадок с оберткой, сообщается в Telegram-канале
социального комплекса столицы.
"Примерно за час собака успела съесть более 20 батончиков "Киндер Шоколад" вместе с фантиками, то есть более 250 граммов продукта. Для девятикилограммового корги это очень токсичная доза, способная привести к судорогам и даже фатальному исходу", — говорится в публикации.
Шоколад — один из самых опасных для животных продуктов, пояснили в соцкомплексе. Вещество теобромин, содержащееся в какао-бобах, действует на их организм как яд — чем выше процент содержания какао-бобов, тем опаснее вид шоколада.
"Благодаря быстро оказанной помощи Тедди поправился в течение суток, и повторный прием ему не понадобился", — добавили в соцкомплексе.