https://ria.ru/20240422/knauf-1941569381.html

В ФРГ расследуют сообщения об участии Knauf в восстановлении Мариуполя

В ФРГ расследуют сообщения об участии Knauf в восстановлении Мариуполя - РИА Новости, 22.04.2024

В ФРГ расследуют сообщения об участии Knauf в восстановлении Мариуполя

Прокуратура города Вюрцбурга в Германии начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf из-за сообщений СМИ о том, что ее материалы... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:01

2024-04-22T17:01

2024-04-22T17:49

в мире

германия

knauf

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 22 апр — РИА Новости. Прокуратура города Вюрцбурга в Германии начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf из-за сообщений СМИ о том, что ее материалы использовались в восстановлении Мариуполя, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Тобиас Костух."Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет. Скорее, она служит для выяснения того, существует ли вообще такое начальное подозрение", — уточнил он.Проводится ли аналогичная проверка в отношении другой компании, WKB Systems, представитель прокуратуры не упомянул.В начале апреля новостной портал телеканала ARD опубликовал материал, в котором утверждалось, что продукция как минимум двух немецких компаний — Knauf и WKB Systems — использовалась для строительства в восстанавливаемом Мариуполе. Представитель Министерства экономики Германии призвала прокуратуру провести по этому поводу расследование.На фоне этих событий Knauf сообщила, что намерена передать свой бизнес в России местному менеджменту.

https://ria.ru/20231123/knauf-1911303495.html

https://ria.ru/20240202/mariupol-1925046214.html

германия

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, knauf, мариуполь, донецкая народная республика