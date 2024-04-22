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В ФРГ расследуют сообщения об участии Knauf в восстановлении Мариуполя - РИА Новости, 22.04.2024
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17:01 22.04.2024 (обновлено: 17:49 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/knauf-1941569381.html
В ФРГ расследуют сообщения об участии Knauf в восстановлении Мариуполя
В ФРГ расследуют сообщения об участии Knauf в восстановлении Мариуполя - РИА Новости, 22.04.2024
В ФРГ расследуют сообщения об участии Knauf в восстановлении Мариуполя
Прокуратура города Вюрцбурга в Германии начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf из-за сообщений СМИ о том, что ее материалы... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:01
2024-04-22T17:49
в мире
германия
knauf
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
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БЕРЛИН, 22 апр — РИА Новости. Прокуратура города Вюрцбурга в Германии начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf из-за сообщений СМИ о том, что ее материалы использовались в восстановлении Мариуполя, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Тобиас Костух."Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет. Скорее, она служит для выяснения того, существует ли вообще такое начальное подозрение", — уточнил он.Проводится ли аналогичная проверка в отношении другой компании, WKB Systems, представитель прокуратуры не упомянул.В начале апреля новостной портал телеканала ARD опубликовал материал, в котором утверждалось, что продукция как минимум двух немецких компаний — Knauf и WKB Systems — использовалась для строительства в восстанавливаемом Мариуполе. Представитель Министерства экономики Германии призвала прокуратуру провести по этому поводу расследование.На фоне этих событий Knauf сообщила, что намерена передать свой бизнес в России местному менеджменту.
https://ria.ru/20231123/knauf-1911303495.html
https://ria.ru/20240202/mariupol-1925046214.html
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мариуполь
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в мире, германия, knauf, мариуполь, донецкая народная республика
В мире, Германия, Knauf, Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика
В ФРГ расследуют сообщения об участии Knauf в восстановлении Мариуполя

Прокуратура ФРГ начала расследование участия Knauf в восстановлении Мариуполя

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Мариуполе
Строительство новых домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Строительство новых домов в Мариуполе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 апр — РИА Новости. Прокуратура города Вюрцбурга в Германии начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf из-за сообщений СМИ о том, что ее материалы использовались в восстановлении Мариуполя, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Тобиас Костух.
"Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет. Скорее, она служит для выяснения того, существует ли вообще такое начальное подозрение", — уточнил он.
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Проводится ли аналогичная проверка в отношении другой компании, WKB Systems, представитель прокуратуры не упомянул.
В начале апреля новостной портал телеканала ARD опубликовал материал, в котором утверждалось, что продукция как минимум двух немецких компаний — Knauf и WKB Systems — использовалась для строительства в восстанавливаемом Мариуполе. Представитель Министерства экономики Германии призвала прокуратуру провести по этому поводу расследование.
На фоне этих событий Knauf сообщила, что намерена передать свой бизнес в России местному менеджменту.
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