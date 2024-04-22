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Это не помощь. В Киеве назвали настоящую цель выделения американских денег - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:25 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/kiev-1941624333.html
Это не помощь. В Киеве назвали настоящую цель выделения американских денег
Это не помощь. В Киеве назвали настоящую цель выделения американских денег - РИА Новости, 22.04.2024
Это не помощь. В Киеве назвали настоящую цель выделения американских денег
Настоящая цель выделения финансовой помощи Украине заключается в усилении оборонной мощи США, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:25
2024-04-22T20:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Настоящая цель выделения финансовой помощи Украине заключается в усилении оборонной мощи США, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале."По своей сути эти деньги — никакая не помощь для Украины. Эти деньги для того, чтобы усилить американскую оборонную мощь как возрождающейся империи в борьбе с другой империей — Российской Федерацией", — отметил он.По словам аналитика, США не только вернут обратно в страну выделенные средства, но и продолжат испытывать на Украине свое оружие."Они хотят испробовать эти орудия уничтожения с помощью (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского и "слуг народа", передав их гражданам Украины, которые под командованием выходца Владимирской области Российской Федерации (главкома ВСУ Александра. — Прим. ред.) Сырского будут доблестно погибать на полях сражений", — объяснил Соскин.К тому же, уточнил эксперт, сумма финансовой помощи неадекватно мала, из-за чего новое контрнаступление ВСУ невозможно."С другой стороны, оружие, которое будет поставлено, не является наступательным. Вот поэтому оно нужно просто для того, чтобы стабилизировать линию фронта", — выразил мнение аналитик.В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
https://ria.ru/20240422/vsu-1941598794.html
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941546365.html
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в мире, украина, сша, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Вооруженные силы Украины
Это не помощь. В Киеве назвали настоящую цель выделения американских денег

Соскин: США выделили деньги Украине для усиления собственной оборонной мощи

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Настоящая цель выделения финансовой помощи Украине заключается в усилении оборонной мощи США, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.
"По своей сути эти деньги — никакая не помощь для Украины. Эти деньги для того, чтобы усилить американскую оборонную мощь как возрождающейся империи в борьбе с другой империей — Российской Федерацией", — отметил он.
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По словам аналитика, США не только вернут обратно в страну выделенные средства, но и продолжат испытывать на Украине свое оружие.
"Они хотят испробовать эти орудия уничтожения с помощью (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского и "слуг народа", передав их гражданам Украины, которые под командованием выходца Владимирской области Российской Федерации (главкома ВСУ Александра. — Прим. ред.) Сырского будут доблестно погибать на полях сражений", — объяснил Соскин.
К тому же, уточнил эксперт, сумма финансовой помощи неадекватно мала, из-за чего новое контрнаступление ВСУ невозможно.
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"С другой стороны, оружие, которое будет поставлено, не является наступательным. Вот поэтому оно нужно просто для того, чтобы стабилизировать линию фронта", — выразил мнение аналитик.
В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
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