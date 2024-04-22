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Решения по третьему этапу модернизации БАМа приняли, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 22.04.2024
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21:59 22.04.2024 (обновлено: 23:02 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/khusnullin-1941640945.html
Решения по третьему этапу модернизации БАМа приняли, заявил Хуснуллин
Решения по третьему этапу модернизации БАМа приняли, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 22.04.2024
Решения по третьему этапу модернизации БАМа приняли, заявил Хуснуллин
Все решения по третьему этапу модернизации Байкало-Амурской магистрали приняты, он подразумевает увеличение провозной способности до 270 миллионов тонн, сообщил РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T21:59
2024-04-22T23:02
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все решения по третьему этапу модернизации Байкало-Амурской магистрали приняты, он подразумевает увеличение провозной способности до 270 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Зампред правительства в понедельник принимал участие во встрече президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева с ветеранами-строителями и работниками БАМа."Я могу отметить, что у нас приняты все решения по строительству третьего этапа. Третий этап подразумевает, что мы в конечном итоге будем провозить 270 миллионов тонн по БАМу", - рассказал Хуснуллин.Он отметил, что по итогам 2023 года провозная способность достигла 173 миллионов тонн."В этом году у нас должны закончиться уже основные работы по второму этапу, дойти до провозной способности 180 миллионов тонн и развернуть стройку - в этом году порядка 33 тысяч строителей, чтобы уже выйти полноценно на третий этап", - добавил вице-премьер.Глава Минтранса Виталий Савельев, также присутствовавший на встрече, уточнил, что в рамках строительства третьей очереди БАМа к 2030 году предполагается увеличить провозную способность магистрали до 210 миллионов тонн."И к 2032 году мы будем перевозить уже 270 миллионов тонн. Это огромное преимущество. И мы будем, конечно, строить БАМ и дальше", - добавил он.Ранее в марте РЖД сообщили, что приступают к реализации третьего этапа развития Восточного полигона. Компания и ГК Бамтоннельстрой-Мост заключили договоры генподряда на строительство на БАМе второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре. Вторые Северомуйский и Кузнецовский тоннели планируется построить до конца 2032 года.
https://ria.ru/20240329/bam-1936672010.html
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экономика, россия, азербайджан, амур (река), марат хуснуллин, владимир путин, ильхам алиев, ржд
Экономика, Россия, Азербайджан, Амур (река), Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Ильхам Алиев, РЖД
Решения по третьему этапу модернизации БАМа приняли, заявил Хуснуллин

Хуснуллин: все решения по третьему этапу модернизации БАМа приняты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все решения по третьему этапу модернизации Байкало-Амурской магистрали приняты, он подразумевает увеличение провозной способности до 270 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Зампред правительства в понедельник принимал участие во встрече президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева с ветеранами-строителями и работниками БАМа.
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"Я могу отметить, что у нас приняты все решения по строительству третьего этапа. Третий этап подразумевает, что мы в конечном итоге будем провозить 270 миллионов тонн по БАМу", - рассказал Хуснуллин.
Он отметил, что по итогам 2023 года провозная способность достигла 173 миллионов тонн.
"В этом году у нас должны закончиться уже основные работы по второму этапу, дойти до провозной способности 180 миллионов тонн и развернуть стройку - в этом году порядка 33 тысяч строителей, чтобы уже выйти полноценно на третий этап", - добавил вице-премьер.
Глава Минтранса Виталий Савельев, также присутствовавший на встрече, уточнил, что в рамках строительства третьей очереди БАМа к 2030 году предполагается увеличить провозную способность магистрали до 210 миллионов тонн.
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"И к 2032 году мы будем перевозить уже 270 миллионов тонн. Это огромное преимущество. И мы будем, конечно, строить БАМ и дальше", - добавил он.
Ранее в марте РЖД сообщили, что приступают к реализации третьего этапа развития Восточного полигона. Компания и ГК Бамтоннельстрой-Мост заключили договоры генподряда на строительство на БАМе второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре. Вторые Северомуйский и Кузнецовский тоннели планируется построить до конца 2032 года.
 
ЭкономикаРоссияАзербайджанАмур (река)Марат ХуснуллинВладимир ПутинИльхам АлиевРЖД
 
 
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