https://ria.ru/20240422/khusnullin-1941640945.html

Решения по третьему этапу модернизации БАМа приняли, заявил Хуснуллин

Решения по третьему этапу модернизации БАМа приняли, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 22.04.2024

Решения по третьему этапу модернизации БАМа приняли, заявил Хуснуллин

Все решения по третьему этапу модернизации Байкало-Амурской магистрали приняты, он подразумевает увеличение провозной способности до 270 миллионов тонн, сообщил РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T21:59

2024-04-22T21:59

2024-04-22T23:02

экономика

россия

азербайджан

амур (река)

марат хуснуллин

владимир путин

ильхам алиев

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930284577_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_074993b8c470d953bc0b7f5c582da37c.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все решения по третьему этапу модернизации Байкало-Амурской магистрали приняты, он подразумевает увеличение провозной способности до 270 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Зампред правительства в понедельник принимал участие во встрече президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева с ветеранами-строителями и работниками БАМа."Я могу отметить, что у нас приняты все решения по строительству третьего этапа. Третий этап подразумевает, что мы в конечном итоге будем провозить 270 миллионов тонн по БАМу", - рассказал Хуснуллин.Он отметил, что по итогам 2023 года провозная способность достигла 173 миллионов тонн."В этом году у нас должны закончиться уже основные работы по второму этапу, дойти до провозной способности 180 миллионов тонн и развернуть стройку - в этом году порядка 33 тысяч строителей, чтобы уже выйти полноценно на третий этап", - добавил вице-премьер.Глава Минтранса Виталий Савельев, также присутствовавший на встрече, уточнил, что в рамках строительства третьей очереди БАМа к 2030 году предполагается увеличить провозную способность магистрали до 210 миллионов тонн."И к 2032 году мы будем перевозить уже 270 миллионов тонн. Это огромное преимущество. И мы будем, конечно, строить БАМ и дальше", - добавил он.Ранее в марте РЖД сообщили, что приступают к реализации третьего этапа развития Восточного полигона. Компания и ГК Бамтоннельстрой-Мост заключили договоры генподряда на строительство на БАМе второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре. Вторые Северомуйский и Кузнецовский тоннели планируется построить до конца 2032 года.

https://ria.ru/20240329/bam-1936672010.html

https://ria.ru/20240422/putin-1941620994.html

россия

азербайджан

амур (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, азербайджан, амур (река), марат хуснуллин, владимир путин, ильхам алиев, ржд