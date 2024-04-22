https://ria.ru/20240422/khuchiev-1941619145.html

Председателя правительства Чечни удостоили ордена Почета

Председателя правительства Чечни удостоили ордена Почета - РИА Новости, 22.04.2024

Председателя правительства Чечни удостоили ордена Почета

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что передал председателю правительства республики Муслиму Хучиеву орден Почета. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:00

2024-04-22T20:00

2024-04-22T20:01

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чеченская республика (чечня)

россия

муслим хучиев

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 22 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что передал председателю правительства республики Муслиму Хучиеву орден Почета. "Передал орден Почёта Муслиму Хучиеву. Он награжден им указом президента РФ", — сообщил глава региона. Хучиев родился 5 августа 1971 года в селе Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР. В 1994 году окончил Московский государственный университет по специальности "Журналистика". Награжден орденом Кадырова, имеет почетное звание "Заслуженный журналист Чеченской Республики" и звание "Почетный гражданин города Грозного". Орден Почета учрежден указом президента РФ от 2 марта 1994 года.

https://ria.ru/20240419/daudov-1941003612.html

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Кирилл Волков

политика, чеченская республика (чечня), россия, муслим хучиев, рамзан кадыров