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Председателя правительства Чечни удостоили ордена Почета - РИА Новости, 22.04.2024
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20:00 22.04.2024 (обновлено: 20:01 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/khuchiev-1941619145.html
Председателя правительства Чечни удостоили ордена Почета
Председателя правительства Чечни удостоили ордена Почета - РИА Новости, 22.04.2024
Председателя правительства Чечни удостоили ордена Почета
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что передал председателю правительства республики Муслиму Хучиеву орден Почета. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:00
2024-04-22T20:01
политика
чеченская республика (чечня)
россия
муслим хучиев
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 22 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что передал председателю правительства республики Муслиму Хучиеву орден Почета. "Передал орден Почёта Муслиму Хучиеву. Он награжден им указом президента РФ", — сообщил глава региона. Хучиев родился 5 августа 1971 года в селе Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР. В 1994 году окончил Московский государственный университет по специальности "Журналистика". Награжден орденом Кадырова, имеет почетное звание "Заслуженный журналист Чеченской Республики" и звание "Почетный гражданин города Грозного". Орден Почета учрежден указом президента РФ от 2 марта 1994 года.
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политика, чеченская республика (чечня), россия, муслим хучиев, рамзан кадыров
Политика, Чеченская республика (Чечня), Россия, Муслим Хучиев, Рамзан Кадыров
Председателя правительства Чечни удостоили ордена Почета

Кадыров передал председателю правительства Чечни Хучиеву орден Почета

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМуслим Хучиев
Муслим Хучиев - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Муслим Хучиев. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 22 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что передал председателю правительства республики Муслиму Хучиеву орден Почета.
"Передал орден Почёта Муслиму Хучиеву. Он награжден им указом президента РФ", — сообщил глава региона.
Хучиев родился 5 августа 1971 года в селе Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР. В 1994 году окончил Московский государственный университет по специальности "Журналистика". Награжден орденом Кадырова, имеет почетное звание "Заслуженный журналист Чеченской Республики" и звание "Почетный гражданин города Грозного".
Орден Почета учрежден указом президента РФ от 2 марта 1994 года.
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