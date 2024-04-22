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В Харькове сообщили о перебоях с телевизионным сигналом - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:37 22.04.2024 (обновлено: 17:41 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/kharkov-1941578497.html
В Харькове сообщили о перебоях с телевизионным сигналом
В Харькове сообщили о перебоях с телевизионным сигналом - РИА Новости, 22.04.2024
В Харькове сообщили о перебоях с телевизионным сигналом
Объект телевизионной инфраструктуры поврежден в Харькове, есть перебои с сигналом цифрового телевидения, сообщил глава Харьковской областной военной... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:37
2024-04-22T17:41
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Объект телевизионной инфраструктуры поврежден в Харькове, есть перебои с сигналом цифрового телевидения, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги."Нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове… Есть перебои с сигналом цифрового телевидения", - написал Синегубов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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харьков, в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
В Харькове сообщили о перебоях с телевизионным сигналом

Власти Харькова сообщили о повреждении объекта телевизионной инфраструктуры

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Объект телевизионной инфраструктуры поврежден в Харькове, есть перебои с сигналом цифрового телевидения, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.
"Нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове… Есть перебои с сигналом цифрового телевидения", - написал Синегубов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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