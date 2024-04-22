В Харькове сообщили о перебоях с телевизионным сигналом
Власти Харькова сообщили о повреждении объекта телевизионной инфраструктуры
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Объект телевизионной инфраструктуры поврежден в Харькове, есть перебои с сигналом цифрового телевидения, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.
"Нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове… Есть перебои с сигналом цифрового телевидения", - написал Синегубов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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