https://ria.ru/20240422/kharkov-1941578497.html

В Харькове сообщили о перебоях с телевизионным сигналом

В Харькове сообщили о перебоях с телевизионным сигналом - РИА Новости, 22.04.2024

В Харькове сообщили о перебоях с телевизионным сигналом

Объект телевизионной инфраструктуры поврежден в Харькове, есть перебои с сигналом цифрового телевидения, сообщил глава Харьковской областной военной... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:37

2024-04-22T17:37

2024-04-22T17:41

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Объект телевизионной инфраструктуры поврежден в Харькове, есть перебои с сигналом цифрового телевидения, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги."Нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове… Есть перебои с сигналом цифрового телевидения", - написал Синегубов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

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Кирилл Волков

харьков, в мире, вооруженные силы украины, украина