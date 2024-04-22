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Блок "Победа" выдвинет кандидата на пост президента Молдавии - РИА Новости, 22.04.2024
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09:54 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/kandidat-1941434956.html
Блок "Победа" выдвинет кандидата на пост президента Молдавии
Блок "Победа" выдвинет кандидата на пост президента Молдавии - РИА Новости, 22.04.2024
Блок "Победа" выдвинет кандидата на пост президента Молдавии
Оппозиционный блок "Победа" выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии, который будет иметь высокие шансы на победу, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:54
2024-04-22T09:54
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молдавия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии, который будет иметь высокие шансы на победу, заявила РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. В воскресенье в Москве прошел съезд оппозиционных молдавских депутатов, которые заявили о создании нового избирательного блока "Победа". "Чуть попозже мы это огласим. На самом деле это будет кандидат, у которого будут шансы выиграть. Это даст нашей Молдове надежду на светлое будущее, на благополучие. Совсем скоро мы выйдем с официальными фактами", - заявила агентству Гуцул. Она напомнила, что не сможет быть кандидатом, так как не достигла 40 лет, необходимых для выдвижения на выборах президента. Выборы президента Молдавии пройдут осенью 2024 года.
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
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в мире, молдавия, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул
Блок "Победа" выдвинет кандидата на пост президента Молдавии

Гуцул: блок "Победа" выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии, который будет иметь высокие шансы на победу, заявила РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
В воскресенье в Москве прошел съезд оппозиционных молдавских депутатов, которые заявили о создании нового избирательного блока "Победа".
"Чуть попозже мы это огласим. На самом деле это будет кандидат, у которого будут шансы выиграть. Это даст нашей Молдове надежду на светлое будущее, на благополучие. Совсем скоро мы выйдем с официальными фактами", - заявила агентству Гуцул.
Она напомнила, что не сможет быть кандидатом, так как не достигла 40 лет, необходимых для выдвижения на выборах президента.
Выборы президента Молдавии пройдут осенью 2024 года.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреМолдавияЕвгения Гуцул
 
 
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