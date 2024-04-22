https://ria.ru/20240422/kandidat-1941434956.html

Блок "Победа" выдвинет кандидата на пост президента Молдавии

Блок "Победа" выдвинет кандидата на пост президента Молдавии - РИА Новости, 22.04.2024

Блок "Победа" выдвинет кандидата на пост президента Молдавии

Оппозиционный блок "Победа" выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии, который будет иметь высокие шансы на победу, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:54

2024-04-22T09:54

2024-04-22T09:54

в мире

молдавия

евгения гуцул

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии, который будет иметь высокие шансы на победу, заявила РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. В воскресенье в Москве прошел съезд оппозиционных молдавских депутатов, которые заявили о создании нового избирательного блока "Победа". "Чуть попозже мы это огласим. На самом деле это будет кандидат, у которого будут шансы выиграть. Это даст нашей Молдове надежду на светлое будущее, на благополучие. Совсем скоро мы выйдем с официальными фактами", - заявила агентству Гуцул. Она напомнила, что не сможет быть кандидатом, так как не достигла 40 лет, необходимых для выдвижения на выборах президента. Выборы президента Молдавии пройдут осенью 2024 года.

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

молдавия

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в мире, молдавия, евгения гуцул