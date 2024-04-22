https://ria.ru/20240422/izrail-1941622713.html

Армия Израиля заявила, что зафиксировала 35 ракетных пусков из Ливана

Армия Израиля заявила, что зафиксировала 35 ракетных пусков из Ливана - РИА Новости, 22.04.2024

Армия Израиля заявила, что зафиксировала 35 ракетных пусков из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник зафиксировала порядка 35 ракетных пусков со стороны Ливана по северу страны, данных о пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:18

2024-04-22T20:18

2024-04-22T20:18

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израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник зафиксировала порядка 35 ракетных пусков со стороны Ливана по северу страны, данных о пострадавших нет, сообщила армейская пресс-служба. "После сирен тревоги, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано около 35 пусков (ракет) со стороны Ливана, пересекших границу в районе Эйн-Зейтим на севере Израиля. О пострадавших не сообщалось. Войска ЦАХАЛ нанесли удары по источникам огня", - говорится в сообщении. Военные добавили, что некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по инфраструктуре движения "Хезболлах" на юге Ливана.

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году