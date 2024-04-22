https://ria.ru/20240422/izrail-1941622713.html
Армия Израиля заявила, что зафиксировала 35 ракетных пусков из Ливана
Армия Израиля заявила, что зафиксировала 35 ракетных пусков из Ливана - РИА Новости, 22.04.2024
Армия Израиля заявила, что зафиксировала 35 ракетных пусков из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник зафиксировала порядка 35 ракетных пусков со стороны Ливана по северу страны, данных о пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:18
2024-04-22T20:18
2024-04-22T20:18
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_711:809:2914:2048_1920x0_80_0_0_6d3faf8201f9b2ee82351dcd07ab00d4.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник зафиксировала порядка 35 ракетных пусков со стороны Ливана по северу страны, данных о пострадавших нет, сообщила армейская пресс-служба. "После сирен тревоги, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано около 35 пусков (ракет) со стороны Ливана, пересекших границу в районе Эйн-Зейтим на севере Израиля. О пострадавших не сообщалось. Войска ЦАХАЛ нанесли удары по источникам огня", - говорится в сообщении. Военные добавили, что некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по инфраструктуре движения "Хезболлах" на юге Ливана.
https://ria.ru/20240422/konflikt-1915630213.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_881:643:2755:2048_1920x0_80_0_0_27a2b066f6c0a80b2bc1659f63c17a37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила, что зафиксировала 35 ракетных пусков из Ливана
ЦАХАЛ: армия зафиксировала 35 ракетных пусков из Ливана, пострадавших нет