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Армия Израиля заявила, что зафиксировала 35 ракетных пусков из Ливана - РИА Новости, 22.04.2024
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20:18 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/izrail-1941622713.html
Армия Израиля заявила, что зафиксировала 35 ракетных пусков из Ливана
Армия Израиля заявила, что зафиксировала 35 ракетных пусков из Ливана - РИА Новости, 22.04.2024
Армия Израиля заявила, что зафиксировала 35 ракетных пусков из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник зафиксировала порядка 35 ракетных пусков со стороны Ливана по северу страны, данных о пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:18
2024-04-22T20:18
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израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник зафиксировала порядка 35 ракетных пусков со стороны Ливана по северу страны, данных о пострадавших нет, сообщила армейская пресс-служба. "После сирен тревоги, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано около 35 пусков (ракет) со стороны Ливана, пересекших границу в районе Эйн-Зейтим на севере Израиля. О пострадавших не сообщалось. Войска ЦАХАЛ нанесли удары по источникам огня", - говорится в сообщении. Военные добавили, что некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по инфраструктуре движения "Хезболлах" на юге Ливана.
https://ria.ru/20240422/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила, что зафиксировала 35 ракетных пусков из Ливана

ЦАХАЛ: армия зафиксировала 35 ракетных пусков из Ливана, пострадавших нет

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии
Дым над позицией израильской армии - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник зафиксировала порядка 35 ракетных пусков со стороны Ливана по северу страны, данных о пострадавших нет, сообщила армейская пресс-служба.
"После сирен тревоги, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано около 35 пусков (ракет) со стороны Ливана, пересекших границу в районе Эйн-Зейтим на севере Израиля. О пострадавших не сообщалось. Войска ЦАХАЛ нанесли удары по источникам огня", - говорится в сообщении.
Военные добавили, что некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по инфраструктуре движения "Хезболлах" на юге Ливана.
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В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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