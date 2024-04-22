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Зеленский обиделся на союзников из-за помощи Израилю вместо Украины - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/izrail-1941557193.html
Зеленский обиделся на союзников из-за помощи Израилю вместо Украины
Зеленский обиделся на союзников из-за помощи Израилю вместо Украины - РИА Новости, 22.04.2024
Зеленский обиделся на союзников из-за помощи Израилю вместо Украины
Владимир Зеленский обиделся на западных союзников из-за того, что они пришли на помощь не Украине, а Израилю, несмотря на отсутствие соглашений или членства в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:24
2024-04-22T16:24
специальная военная операция на украине
израиль
украина
владимир зеленский
сергей лавров
нато
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский обиделся на западных союзников из-за того, что они пришли на помощь не Украине, а Израилю, несмотря на отсутствие соглашений или членства в НАТО. "Честно говоря, между нами, я был в шоке от того, что случилось после того, как Иран атаковал Израиль. Я в шоке от того, как союзники сработали сообща... Союзники помогли, несмотря на то, что Израиль не является членом НАТО, несмотря на то, что нет официальных соглашений между Францией и Израилем", - заявил Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу. Он заявил, что, исходя из ситуации, у него возник вопрос: "А что не так с украинцами?" Зеленский также посетовал на то, что внимание конгресса США и американских СМИ переключилось с Украины на ситуацию на Ближнем Востоке. "Мы понимаем, что конгресс США с началом кризиса на Ближнем Востоке начал фокусировать свое внимание на этой ситуации. И все американские СМИ, давайте будем честными, концентрируют свое внимание на ситуации в Израиле, Газе, на всем Ближнем Востоке, сейчас это также Израиль и Иран..., что ведет к меньшему вниманию к Украине", - посетовал Зеленский. Он отметил, что чем меньше внимания СМИ уделяют Украине, тем меньше внимания на это обращают жители других стран, а это ведет к "меньшей ответственности со стороны политических лидеров" и, как следствие, к уменьшению помощи. Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон не оказывает Украине прямую поддержку по борьбе дронами, как британские ВВС сделали это в ходе иранской атаки на Израиль, из-за риска эскалации конфликта. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html
https://ria.ru/20240408/zapad-1938431053.html
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израиль, украина, владимир зеленский, сергей лавров, нато, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, Израиль, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Зеленский обиделся на союзников из-за помощи Израилю вместо Украины

Зеленский: союзники помогли Израилю, несмотря на то что он не входит в НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский обиделся на западных союзников из-за того, что они пришли на помощь не Украине, а Израилю, несмотря на отсутствие соглашений или членства в НАТО.
"Честно говоря, между нами, я был в шоке от того, что случилось после того, как Иран атаковал Израиль. Я в шоке от того, как союзники сработали сообща... Союзники помогли, несмотря на то, что Израиль не является членом НАТО, несмотря на то, что нет официальных соглашений между Францией и Израилем", - заявил Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу. Он заявил, что, исходя из ситуации, у него возник вопрос: "А что не так с украинцами?"
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Зеленский также посетовал на то, что внимание конгресса США и американских СМИ переключилось с Украины на ситуацию на Ближнем Востоке. "Мы понимаем, что конгресс США с началом кризиса на Ближнем Востоке начал фокусировать свое внимание на этой ситуации. И все американские СМИ, давайте будем честными, концентрируют свое внимание на ситуации в Израиле, Газе, на всем Ближнем Востоке, сейчас это также Израиль и Иран..., что ведет к меньшему вниманию к Украине", - посетовал Зеленский.
Он отметил, что чем меньше внимания СМИ уделяют Украине, тем меньше внимания на это обращают жители других стран, а это ведет к "меньшей ответственности со стороны политических лидеров" и, как следствие, к уменьшению помощи.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон не оказывает Украине прямую поддержку по борьбе дронами, как британские ВВС сделали это в ходе иранской атаки на Израиль, из-за риска эскалации конфликта.
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Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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США решают, давать ли Украине гробовые деньги
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Специальная военная операция на УкраинеИзраильУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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