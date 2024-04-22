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Истребитель американской коалиции уничтожил пусковую установку в Сирии - РИА Новости, 22.04.2024
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05:03 22.04.2024 (обновлено: 13:34 22.04.2024)
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Истребитель американской коалиции уничтожил пусковую установку в Сирии
Истребитель американской коалиции уничтожил пусковую установку в Сирии - РИА Новости, 22.04.2024
Истребитель американской коалиции уничтожил пусковую установку в Сирии
Истребитель международной коалиции во главе с США уничтожил пусковую установку в Сирии в рамках "самообороны" после неудавшейся попытки запуска ракеты около... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T05:03
2024-04-22T13:34
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Истребитель международной коалиции во главе с США уничтожил пусковую установку в Сирии в рамках "самообороны" после неудавшейся попытки запуска ракеты около базы коалиции "Румалин", передает агентство Reuters со ссылкой на неназванное американское официальное лицо. "Истребитель коалиции уничтожил пусковую установку в рамках самообороны после сообщений о неудавшейся ракетной атаке около базы коалиции в Сирии", — пишет агентство. Ранее агентство Рейтер сообщило, что иракское движение "Катаиб Хезболла" заявило о возобновлении атак против сил США из-за отсутствия подвижек с выводом американских военных из Ирака.
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в мире, сирия, сша, ирак
В мире, Сирия, США, Ирак
Истребитель американской коалиции уничтожил пусковую установку в Сирии

Reuters: самолет американской коалиции уничтожил пусковую установку в Сирии

© Фото : U.S. Air National Guard /Tech. Sgt. Megan FloydИстребитель F-16 ВВС Национальной гвардии США
Истребитель F-16 ВВС Национальной гвардии США - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : U.S. Air National Guard /Tech. Sgt. Megan Floyd
Истребитель F-16 ВВС Национальной гвардии США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Истребитель международной коалиции во главе с США уничтожил пусковую установку в Сирии в рамках "самообороны" после неудавшейся попытки запуска ракеты около базы коалиции "Румалин", передает агентство Reuters со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.
"Истребитель коалиции уничтожил пусковую установку в рамках самообороны после сообщений о неудавшейся ракетной атаке около базы коалиции в Сирии", — пишет агентство.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что иракское движение "Катаиб Хезболла" заявило о возобновлении атак против сил США из-за отсутствия подвижек с выводом американских военных из Ирака.
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