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Издание "История России" опровергает домыслы Киева, заявил ученый - РИА Новости, 22.04.2024
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09:22 22.04.2024 (обновлено: 10:49 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/istoriya-1941426862.html
Издание "История России" опровергает домыслы Киева, заявил ученый
Издание "История России" опровергает домыслы Киева, заявил ученый - РИА Новости, 22.04.2024
Издание "История России" опровергает домыслы Киева, заявил ученый
Многотомное академическое издание "История России", подготовленное ведущими отечественными учеными, раскрывает единую природу российского народа, что важно с... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:22
2024-04-22T10:49
россия
украина
киев
юрий петров (директор института российской истории )
владимир путин
российская академия наук
общество
наука
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Многотомное академическое издание "История России", подготовленное ведущими отечественными учеными, раскрывает единую природу российского народа, что важно с точки зрения опровержения домыслов на этот счет, вбрасываемых Киевом, заявил в интервью РИА Новости руководитель проекта, директор Института российской истории РАН Юрий Петров. По его словам, этот проект на основе строгих подходов академической науки прослеживает историю России с палеолитических времен до сегодняшнего дня. "Тема этих территорий, которые сейчас называются Украиной, раскрывается, опровергая нынешние киевские домыслы, и показывая, как реально сосуществовали эти земли. Мы это знаем, понимаем, и на Украине это понимают, но молчат. Молчат, например, о том, что основатель Москвы Юрий Долгорукий был и великим князем киевским, и это по тем временам воспринималось совершенно естественно", - сказал Петров. "Речь о том, что наша история – неразрывна, и что народ, который зарождался в Древней Руси, был единым. И мы раскрываем эту единую природу нашего народа", - подчеркнул он. Подготовкой издания по поручению президента РФ Владимира Путина более 10 лет занимается Институт российской истории РАН. В состав авторского коллектива многотомника входит более 400 сотрудников различных организаций, в том числе институтов РАН, вузов, музеев, архивов. Всего в рамках серии будет выпущено 20 томов в 30 книгах, которые охватят период от зарождения древних культур на территории России до начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934759232.html
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россия, украина, киев, юрий петров (директор института российской истории ), владимир путин, российская академия наук, общество, наука
Россия, Украина, Киев, Юрий Петров (директор Института российской истории ), Владимир Путин, Российская академия наук, Общество, Наука
Издание "История России" опровергает домыслы Киева, заявил ученый

Петров: издание "История России" раскрывает единую природу российского народа

CC BY-SA 4.0 / Половко Сергей Николаевич / Переяслав, 300-летие воссоединенияМонумент в честь 300 летия воссоединения Украины с Россией в Переяславе
Монумент в честь 300 летия воссоединения Украины с Россией в Переяславе - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Половко Сергей Николаевич / Переяслав, 300-летие воссоединения
Монумент в честь 300 летия воссоединения Украины с Россией в Переяславе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Многотомное академическое издание "История России", подготовленное ведущими отечественными учеными, раскрывает единую природу российского народа, что важно с точки зрения опровержения домыслов на этот счет, вбрасываемых Киевом, заявил в интервью РИА Новости руководитель проекта, директор Института российской истории РАН Юрий Петров.
По его словам, этот проект на основе строгих подходов академической науки прослеживает историю России с палеолитических времен до сегодняшнего дня.
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"Тема этих территорий, которые сейчас называются Украиной, раскрывается, опровергая нынешние киевские домыслы, и показывая, как реально сосуществовали эти земли. Мы это знаем, понимаем, и на Украине это понимают, но молчат. Молчат, например, о том, что основатель Москвы Юрий Долгорукий был и великим князем киевским, и это по тем временам воспринималось совершенно естественно", - сказал Петров.
«
"Речь о том, что наша история – неразрывна, и что народ, который зарождался в Древней Руси, был единым. И мы раскрываем эту единую природу нашего народа", - подчеркнул он.
Подготовкой издания по поручению президента РФ Владимира Путина более 10 лет занимается Институт российской истории РАН. В состав авторского коллектива многотомника входит более 400 сотрудников различных организаций, в том числе институтов РАН, вузов, музеев, архивов. Всего в рамках серии будет выпущено 20 томов в 30 книгах, которые охватят период от зарождения древних культур на территории России до начала специальной военной операции.
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