https://ria.ru/20240422/istoriya-1941426862.html

Издание "История России" опровергает домыслы Киева, заявил ученый

Издание "История России" опровергает домыслы Киева, заявил ученый - РИА Новости, 22.04.2024

Издание "История России" опровергает домыслы Киева, заявил ученый

Многотомное академическое издание "История России", подготовленное ведущими отечественными учеными, раскрывает единую природу российского народа, что важно с... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:22

2024-04-22T09:22

2024-04-22T10:49

россия

украина

киев

юрий петров (директор института российской истории )

владимир путин

российская академия наук

общество

наука

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Многотомное академическое издание "История России", подготовленное ведущими отечественными учеными, раскрывает единую природу российского народа, что важно с точки зрения опровержения домыслов на этот счет, вбрасываемых Киевом, заявил в интервью РИА Новости руководитель проекта, директор Института российской истории РАН Юрий Петров. По его словам, этот проект на основе строгих подходов академической науки прослеживает историю России с палеолитических времен до сегодняшнего дня. "Тема этих территорий, которые сейчас называются Украиной, раскрывается, опровергая нынешние киевские домыслы, и показывая, как реально сосуществовали эти земли. Мы это знаем, понимаем, и на Украине это понимают, но молчат. Молчат, например, о том, что основатель Москвы Юрий Долгорукий был и великим князем киевским, и это по тем временам воспринималось совершенно естественно", - сказал Петров. "Речь о том, что наша история – неразрывна, и что народ, который зарождался в Древней Руси, был единым. И мы раскрываем эту единую природу нашего народа", - подчеркнул он. Подготовкой издания по поручению президента РФ Владимира Путина более 10 лет занимается Институт российской истории РАН. В состав авторского коллектива многотомника входит более 400 сотрудников различных организаций, в том числе институтов РАН, вузов, музеев, архивов. Всего в рамках серии будет выпущено 20 томов в 30 книгах, которые охватят период от зарождения древних культур на территории России до начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934759232.html

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922814665.html

россия

украина

киев

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, юрий петров (директор института российской истории ), владимир путин, российская академия наук, общество, наука