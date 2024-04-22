Издание "История России" опровергает домыслы Киева, заявил ученый
Петров: издание "История России" раскрывает единую природу российского народа
CC BY-SA 4.0 / Половко Сергей Николаевич / Переяслав, 300-летие воссоединенияМонумент в честь 300 летия воссоединения Украины с Россией в Переяславе
Монумент в честь 300 летия воссоединения Украины с Россией в Переяславе. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Многотомное академическое издание "История России", подготовленное ведущими отечественными учеными, раскрывает единую природу российского народа, что важно с точки зрения опровержения домыслов на этот счет, вбрасываемых Киевом, заявил в интервью РИА Новости руководитель проекта, директор Института российской истории РАН Юрий Петров.
По его словам, этот проект на основе строгих подходов академической науки прослеживает историю России с палеолитических времен до сегодняшнего дня.
"Тема этих территорий, которые сейчас называются Украиной, раскрывается, опровергая нынешние киевские домыслы, и показывая, как реально сосуществовали эти земли. Мы это знаем, понимаем, и на Украине это понимают, но молчат. Молчат, например, о том, что основатель Москвы Юрий Долгорукий был и великим князем киевским, и это по тем временам воспринималось совершенно естественно", - сказал Петров.
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"Речь о том, что наша история – неразрывна, и что народ, который зарождался в Древней Руси, был единым. И мы раскрываем эту единую природу нашего народа", - подчеркнул он.
Подготовкой издания по поручению президента РФ Владимира Путина более 10 лет занимается Институт российской истории РАН. В состав авторского коллектива многотомника входит более 400 сотрудников различных организаций, в том числе институтов РАН, вузов, музеев, архивов. Всего в рамках серии будет выпущено 20 томов в 30 книгах, которые охватят период от зарождения древних культур на территории России до начала специальной военной операции.