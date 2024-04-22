https://ria.ru/20240422/istoriya-1941422713.html
Ученый рассказал о важности академического издания "История России"
Ученый рассказал о важности академического издания "История России" - РИА Новости, 22.04.2024
Ученый рассказал о важности академического издания "История России"
Многотомное академическое издание "История России", подготовленное ведущими отечественными учеными, послужит ориентиром для развития исторического образования в РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T08:57
2024-04-22T08:57
2024-04-22T10:49
общество
россия
юрий петров (директор института российской истории )
владимир путин
российская академия наук
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Многотомное академическое издание "История России", подготовленное ведущими отечественными учеными, послужит ориентиром для развития исторического образования в РФ, заявил в интервью РИА Новости руководитель проекта, директор Института российской истории РАН Юрий Петров. "Если говорить о значимости этого проекта, для меня очевидно, что это была по-настоящему миссия нашего поколения историков, поколения, которое выполнило такой сложный проект, призванный быть ориентиром для всех областей нашей общественной жизни и, прежде всего, для образования. То есть этот академический труд – это нечто вроде камертона, по которому нужно будет настраивать наши суждения о событиях прошлого", - сказал Петров. "Мы рассчитываем, что через образовательную сферу, через школу и через вузы, наш труд послужит делу сохранения национальной памяти", - подчеркнул собеседник агентства. Уже есть электронная версия проекта, добавил Петров. "И поскольку это труд не коммерческий, и мы не собираемся получить прибыль от его реализации, электронная версия будет очень широко распространена, и каждый желающий сможет к ней обращаться, если хочет узнать, что происходило в стране в тот или иной период", - отметил он. Подготовкой издания по поручению президента РФ Владимира Путина более 10 лет занимается Институт российской истории РАН. В состав авторского коллектива многотомника входит более 400 сотрудников различных организаций, в том числе институтов РАН, вузов, музеев, архивов. Всего в рамках серии будет выпущено 20 томов в 30 книгах, которые охватят период от зарождения древних культур на территории России до начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html
https://ria.ru/20231021/yazyk-1904246471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, юрий петров (директор института российской истории ), владимир путин, российская академия наук
Общество, Россия, Юрий Петров (директор Института российской истории ), Владимир Путин, Российская академия наук
Ученый рассказал о важности академического издания "История России"
Петров: издание "История России" послужит ориентиром для развития образования
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Многотомное академическое издание "История России", подготовленное ведущими отечественными учеными, послужит ориентиром для развития исторического образования в РФ, заявил в интервью РИА Новости руководитель проекта, директор Института российской истории РАН Юрий Петров.
"Если говорить о значимости этого проекта, для меня очевидно, что это была по-настоящему миссия нашего поколения историков, поколения, которое выполнило такой сложный проект, призванный быть ориентиром для всех областей нашей общественной жизни и, прежде всего, для образования. То есть этот академический труд – это нечто вроде камертона, по которому нужно будет настраивать наши суждения о событиях прошлого", - сказал Петров.
"Мы рассчитываем, что через образовательную сферу, через школу и через вузы, наш труд послужит делу сохранения национальной памяти", - подчеркнул собеседник агентства.
Уже есть электронная версия проекта, добавил Петров. "И поскольку это труд не коммерческий, и мы не собираемся получить прибыль от его реализации, электронная версия будет очень широко распространена, и каждый желающий сможет к ней обращаться, если хочет узнать, что происходило в стране в тот или иной период", - отметил он.
Подготовкой издания по поручению президента РФ Владимира Путина
более 10 лет занимается Институт российской истории РАН. В состав авторского коллектива многотомника входит более 400 сотрудников различных организаций, в том числе институтов РАН, вузов, музеев, архивов. Всего в рамках серии будет выпущено 20 томов в 30 книгах, которые охватят период от зарождения древних культур на территории России до начала специальной военной операции.