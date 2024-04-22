https://ria.ru/20240422/istoriya-1941422713.html

Ученый рассказал о важности академического издания "История России"

Ученый рассказал о важности академического издания "История России" - РИА Новости, 22.04.2024

Ученый рассказал о важности академического издания "История России"

Многотомное академическое издание "История России", подготовленное ведущими отечественными учеными, послужит ориентиром для развития исторического образования в РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T08:57

2024-04-22T08:57

2024-04-22T10:49

общество

россия

юрий петров (директор института российской истории )

владимир путин

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940843769_0:282:2637:1765_1920x0_80_0_0_df5bd6793859c733f29178f1b76673b9.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Многотомное академическое издание "История России", подготовленное ведущими отечественными учеными, послужит ориентиром для развития исторического образования в РФ, заявил в интервью РИА Новости руководитель проекта, директор Института российской истории РАН Юрий Петров. "Если говорить о значимости этого проекта, для меня очевидно, что это была по-настоящему миссия нашего поколения историков, поколения, которое выполнило такой сложный проект, призванный быть ориентиром для всех областей нашей общественной жизни и, прежде всего, для образования. То есть этот академический труд – это нечто вроде камертона, по которому нужно будет настраивать наши суждения о событиях прошлого", - сказал Петров. "Мы рассчитываем, что через образовательную сферу, через школу и через вузы, наш труд послужит делу сохранения национальной памяти", - подчеркнул собеседник агентства. Уже есть электронная версия проекта, добавил Петров. "И поскольку это труд не коммерческий, и мы не собираемся получить прибыль от его реализации, электронная версия будет очень широко распространена, и каждый желающий сможет к ней обращаться, если хочет узнать, что происходило в стране в тот или иной период", - отметил он. Подготовкой издания по поручению президента РФ Владимира Путина более 10 лет занимается Институт российской истории РАН. В состав авторского коллектива многотомника входит более 400 сотрудников различных организаций, в том числе институтов РАН, вузов, музеев, архивов. Всего в рамках серии будет выпущено 20 томов в 30 книгах, которые охватят период от зарождения древних культур на территории России до начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html

https://ria.ru/20231021/yazyk-1904246471.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, юрий петров (директор института российской истории ), владимир путин, российская академия наук