https://ria.ru/20240422/ishim-1941604252.html
Уровень реки у города Ишим снизился на шесть сантиметров
Уровень реки у города Ишим снизился на шесть сантиметров - РИА Новости, 22.04.2024
Уровень реки у города Ишим снизился на шесть сантиметров
Уровень реки Ишим в районе одноименного города Тюменской области снизился на 6 сантиметров за последние 12 часов, сообщил глава региона Александр Моор в своем... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:02
2024-04-22T19:02
2024-04-22T19:11
ишим (река)
тюменская область
александр моор
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941472238_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_643ce26b85ba243a1a3326f486b321d1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим в районе одноименного города Тюменской области снизился на 6 сантиметров за последние 12 часов, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале."Подъем воды в реке Ишим в районе города остановился. Уровень, по данным на 20.00 (18.00 мск) – 1058 сантиметров. За последние 12 часов снижение на 6 сантиметров", - написал губернатор.Как подчеркнул Моор, сейчас волна движется дальше по течению. В населенных пунктах дежурят караульные, также готовы сотни тысяч мешков с песком, чтобы при необходимости очень быстро укрепить дамбы и насыпи.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
ишим (река)
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941472238_97:0:1183:814_1920x0_80_0_0_90a59b2290bd7c09467c2a55f4af2987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ишим (река), тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Тюменская область, Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень реки у города Ишим снизился на шесть сантиметров
Моор: уровень реки Ишим у одноименного города снизился на шесть сантиметров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим в районе одноименного города Тюменской области снизился на 6 сантиметров за последние 12 часов, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Подъем воды в реке Ишим в районе города остановился. Уровень, по данным на 20.00 (18.00 мск) – 1058 сантиметров. За последние 12 часов снижение на 6 сантиметров", - написал губернатор.
Как подчеркнул Моор, сейчас волна движется дальше по течению. В населенных пунктах дежурят караульные, также готовы сотни тысяч мешков с песком, чтобы при необходимости очень быстро укрепить дамбы и насыпи.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме начал медленно снижаться, но Тобол
, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино.