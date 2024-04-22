https://ria.ru/20240422/ishim-1941604252.html

Уровень реки у города Ишим снизился на шесть сантиметров

Уровень реки у города Ишим снизился на шесть сантиметров - РИА Новости, 22.04.2024

Уровень реки у города Ишим снизился на шесть сантиметров

Уровень реки Ишим в районе одноименного города Тюменской области снизился на 6 сантиметров за последние 12 часов, сообщил глава региона Александр Моор в своем... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T19:02

2024-04-22T19:02

2024-04-22T19:11

ишим (река)

тюменская область

александр моор

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим в районе одноименного города Тюменской области снизился на 6 сантиметров за последние 12 часов, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале."Подъем воды в реке Ишим в районе города остановился. Уровень, по данным на 20.00 (18.00 мск) – 1058 сантиметров. За последние 12 часов снижение на 6 сантиметров", - написал губернатор.Как подчеркнул Моор, сейчас волна движется дальше по течению. В населенных пунктах дежурят караульные, также готовы сотни тысяч мешков с песком, чтобы при необходимости очень быстро укрепить дамбы и насыпи.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

ишим (река)

тюменская область

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Кирилл Волков

ишим (река), тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия