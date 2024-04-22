https://ria.ru/20240422/ishim-1941415656.html
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на 13 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на 13 сантиметров - РИА Новости, 22.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на 13 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 13 сантиметров и к утру понедельника достиг 1064 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T06:39
2024-04-22T06:39
2024-04-22T06:57
тюменская область
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
тобол (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 13 сантиметров и к утру понедельника достиг 1064 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 8.00 (6.00 мск) понедельника уровень воды в реке Ишим составляет 1064 сантиметра. В 6.00 мск воскресенья он достигал 1051 сантиметра.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
тюменская область
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тюменская область, ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тюменская область, Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Тобол (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на 13 сантиметров
Правительство региона: уровень воды в Ишиме вырос на 13 сантиметров за сутки