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В Иране запустят пилотный проект по приему карт "Мир", пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2024
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07:53 22.04.2024 (обновлено: 11:32 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/iran-1941418203.html
В Иране запустят пилотный проект по приему карт "Мир", пишут СМИ
В Иране запустят пилотный проект по приему карт "Мир", пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2024
В Иране запустят пилотный проект по приему карт "Мир", пишут СМИ
В Иране готовятся к запуску пилотного проекта по приему карт российских карт "Мир", пишут "Известия" со ссылкой на торгового атташе посольства этой страны в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T07:53
2024-04-22T11:32
в мире
иран
россия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Иране готовятся к запуску пилотного проекта по приему карт российских карт "Мир", пишут "Известия" со ссылкой на торгового атташе посольства этой страны в России Рахими Мохсен."Сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по "Миру", — уточнил "Известиям" Мохсен.В материале говорится, что, по словам доцента кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаила Хачатуряна, пилотный проект может стартовать к концу лета — началу осени.Наличие возможности пользоваться картами "Мир" в Иране актуально для россиян в условиях санкций и ограничений на полеты в некоторые другие страны, поделилась своим мнением с "Известиями" старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Кроме того, запуск системы "Мир" в этой стране позволит облегчить проведение трансграничных платежей в условиях активного расширения экономического сотрудничества с Ираном, отметил в комментарии изданию аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.
https://ria.ru/20240404/mir-1937811691.html
https://ria.ru/20240402/karta_mir-1937426876.html
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в мире, иран, россия, карта "мир"
В мире, Иран, Россия, Карта "Мир"
В Иране запустят пилотный проект по приему карт "Мир", пишут СМИ

"Известия": в Иране готовят пилотный проект по приему российских карт "Мир"

© Sputnik / Андраник Казарян | Перейти в медиабанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Sputnik / Андраник Казарян
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Иране готовятся к запуску пилотного проекта по приему карт российских карт "Мир", пишут "Известия" со ссылкой на торгового атташе посольства этой страны в России Рахими Мохсен.
"Сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по "Миру", — уточнил "Известиям" Мохсен.
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В материале говорится, что, по словам доцента кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаила Хачатуряна, пилотный проект может стартовать к концу лета — началу осени.
Наличие возможности пользоваться картами "Мир" в Иране актуально для россиян в условиях санкций и ограничений на полеты в некоторые другие страны, поделилась своим мнением с "Известиями" старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Кроме того, запуск системы "Мир" в этой стране позволит облегчить проведение трансграничных платежей в условиях активного расширения экономического сотрудничества с Ираном, отметил в комментарии изданию аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.
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