https://ria.ru/20240422/iran-1941418203.html

В Иране запустят пилотный проект по приему карт "Мир", пишут СМИ

В Иране запустят пилотный проект по приему карт "Мир", пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2024

В Иране запустят пилотный проект по приему карт "Мир", пишут СМИ

В Иране готовятся к запуску пилотного проекта по приему карт российских карт "Мир", пишут "Известия" со ссылкой на торгового атташе посольства этой страны в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T07:53

2024-04-22T07:53

2024-04-22T11:32

в мире

иран

россия

карта "мир"

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Иране готовятся к запуску пилотного проекта по приему карт российских карт "Мир", пишут "Известия" со ссылкой на торгового атташе посольства этой страны в России Рахими Мохсен."Сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по "Миру", — уточнил "Известиям" Мохсен.В материале говорится, что, по словам доцента кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаила Хачатуряна, пилотный проект может стартовать к концу лета — началу осени.Наличие возможности пользоваться картами "Мир" в Иране актуально для россиян в условиях санкций и ограничений на полеты в некоторые другие страны, поделилась своим мнением с "Известиями" старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Кроме того, запуск системы "Мир" в этой стране позволит облегчить проведение трансграничных платежей в условиях активного расширения экономического сотрудничества с Ираном, отметил в комментарии изданию аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

https://ria.ru/20240404/mir-1937811691.html

https://ria.ru/20240402/karta_mir-1937426876.html

иран

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в мире, иран, россия, карта "мир"