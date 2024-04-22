https://ria.ru/20240422/ip-1941463820.html
КМСП: каждый четвертый ИП в России относится к молодежи
КМСП: каждый четвертый ИП в России относится к молодежи - РИА Новости, 22.04.2024
КМСП: каждый четвертый ИП в России относится к молодежи
Каждый четвертый индивидуальный предприниматель в России является представителем молодежи, на сегодняшний день в стране порядка 1 миллиона ИП в возрасте до 35... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:00
2024-04-22T13:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Каждый четвертый индивидуальный предприниматель в России является представителем молодежи, на сегодняшний день в стране порядка 1 миллиона ИП в возрасте до 35 лет, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Такие данные исследования сектора малого и среднего предпринимательства представила Корпорация МСП в ходе форума молодых предпринимателей "Создай наше", организованном АСИ и Корпорацией МСП."Эти данные позволяют сделать вывод о росте интереса российской молодежи к предпринимательской деятельности. И если среди ИП доля молодых людей составляет почти половину, то среди самозанятых их уже более 53%. Сегодня в этой категории около 5,2 миллиона людей в возрасте до 35 лет", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Он добавил, что наибольшее количество новых предпринимателей регистрируется в розничной торговле, она приросла на 41% в прошлом году."Тут в большей степени тон задает онлайн-торговля на маркетплейсах. Есть уверенность, что эта сфера будет очень активно расти в ближайшие годы. Пока порога ее насыщения не видно. За торговлей по числу новых молодых предпринимателей с большим отрывом следуют деятельность по предоставлению различных персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%)", – сказал он.По его словам, молодежь готова и может стать драйвером развития сферы малого и среднего предпринимательства. И государство помогает преодолевать трудности, с которыми молодые люди сталкиваются при ведении бизнеса.В пресс-службе напомнили, что в настоящее время поддержкой и развитием системы молодежного предпринимательства на федеральном уровне занимаются профильные министерства и ведомства: Минэкономразвития, Минобрнауки и Росмолодежь, а также институты развития, прежде всего, Корпорация МСП.
https://ria.ru/20240416/forum-1940216833.html
https://ria.ru/20240416/samozanyatye-1940194534.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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твой бизнес – новости, корпорация мсп, александр исаевич, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Россия
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Каждый четвертый индивидуальный предприниматель в России является представителем молодежи, на сегодняшний день в стране порядка 1 миллиона ИП в возрасте до 35 лет, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Такие данные исследования сектора малого и среднего предпринимательства представила Корпорация МСП
в ходе форума молодых предпринимателей "Создай наше", организованном АСИ и Корпорацией МСП.
"Эти данные позволяют сделать вывод о росте интереса российской молодежи к предпринимательской деятельности. И если среди ИП доля молодых людей составляет почти половину, то среди самозанятых их уже более 53%. Сегодня в этой категории около 5,2 миллиона людей в возрасте до 35 лет", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича
.
Он добавил, что наибольшее количество новых предпринимателей регистрируется в розничной торговле, она приросла на 41% в прошлом году.
"Тут в большей степени тон задает онлайн-торговля на маркетплейсах. Есть уверенность, что эта сфера будет очень активно расти в ближайшие годы. Пока порога ее насыщения не видно. За торговлей по числу новых молодых предпринимателей с большим отрывом следуют деятельность по предоставлению различных персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%)", – сказал он.
По его словам, молодежь готова и может стать драйвером развития сферы малого и среднего предпринимательства. И государство помогает преодолевать трудности, с которыми молодые люди сталкиваются при ведении бизнеса.
В пресс-службе напомнили, что в настоящее время поддержкой и развитием системы молодежного предпринимательства на федеральном уровне занимаются профильные министерства и ведомства: Минэкономразвития, Минобрнауки и Росмолодежь, а также институты развития, прежде всего, Корпорация МСП.