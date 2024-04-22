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В Краснодаре бывшие супруги бросили дочь-инвалида на улице

В Краснодаре бывшие супруги бросили дочь-инвалида на улице - РИА Новости, 22.04.2024

В Краснодаре бывшие супруги бросили дочь-инвалида на улице

Правоохранительные органы начали проверку после того, как мать решила передать шестилетнюю дочь-инвалида бывшему мужу на воспитание, но тот отказался ее... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:34

2024-04-22T17:34

2024-04-22T17:34

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после того, как мать решила передать шестилетнюю дочь-инвалида бывшему мужу на воспитание, но тот отказался ее забирать и оставил на улице Краснодара, сообщили в краевой прокуратуре. Предварительно установлено, что инцидент произошел в субботу в Краснодаре. Имея материальные трудности по уходу и содержанию дочери, 37-летняя мать собрала вещи шестилетней дочери-инвалида и выкатила ее на коляске, чтобы передать своему бывшему супругу. Но бывший муж отказался забирать ребенка и оставил дочь на улице. "По данному факту отделом полиции в отношении матери и отца организовано проведение процессуальной проверки, результаты которой постановлены на контроль прокуратуры края, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении. В настоящее время девочка находится в медучреждении, где ей оказана необходимая помощь, её жизни и здоровью ничего не угрожает, дальнейшим жизнеустройством ребенка занимаются органы опеки и попечительства. По данным надзорного ведомства, семья девочки на профилактических учетах не состоит, ранее в поле зрения органов и учреждений системы профилактики не попадала.

https://ria.ru/20240419/nasilie-1940810155.html

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краснодар

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, краснодар