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Развитие искусственного интеллекта обсудили в Ростовской области - РИА Новости, 22.04.2024
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Ростовская область
 
19:34 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/ii-1941612552.html
Развитие искусственного интеллекта обсудили в Ростовской области
Развитие искусственного интеллекта обсудили в Ростовской области - РИА Новости, 22.04.2024
Развитие искусственного интеллекта обсудили в Ростовской области
Перспективы развития искусственного интеллекта обсудили в Ростовской области в рамках пятого межрегионального форума "Новое время - новые мы", сообщает... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:34
2024-04-22T19:34
ростовская область
ростовская область
россия
дон
технологии
александр скрябин
ии
искусственный интеллект (ии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр — РИА Новости. Перспективы развития искусственного интеллекта обсудили в Ростовской области в рамках пятого межрегионального форума "Новое время - новые мы", сообщает правительство региона. Форум посетили более 300 участников из числа субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства разных регионов РФ. По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Александра Скрябина, использование искусственного интеллекта и IT-технологий - одна из важнейших задач. "Будущее Дона - это технологический развитый, комфортный регион с широкими возможностями для самореализации. Поэтому отдельное внимание правительством и лично губернатором области уделяется развитию инновационного потенциала, и здесь у нас есть положительная динамика", - сказал он, приветствуя участников форума по видеосвязи. На сегодняшний день в Ростовской области осуществляют инновационную деятельность 600 организаций. Сотрудничая на протяжении многих лет с Фондом содействия инновациям, регион привлек в экономику более 2 миллиардов рублей грантов. Ежегодно ростовские изобретатели получают около 1,5 тысячи патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки. Ключевым событием форума стала пленарная сессия "Искусственный интеллект - завтра, которое наступило". В обсуждении актуальной темы приняли участие министр экономического развития области Максим Папушенко, представители законодательного собрания, минсвязи региона, кредитных организаций, бизнес-сообщества. "Внедрение современных цифровых технологий в управление, автоматизация и роботизация производства, использование технологий искусственного интеллекта – все это кратно повышает производительность труда донских компаний", - сказал Папушенко. Он отметил, что в регионе есть необходимые заделы для обеспечения лидерства области на рынке технологичной продукции. Глава минэкономразвития в своем выступлении рассказал о перспективных сферах и рыночных нишах применения искусственного интеллекта. В рамках форума прошел обучающий семинар "Написание промтов для первичных задач. Учимся общаться с ИИ". Также участники мероприятия познакомились с выставкой разработок и технологических проектов на основе искусственного интеллекта и IT-технологий.
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ростовская область, россия, дон, технологии, александр скрябин, ии, искусственный интеллект (ии)
Ростовская область , Ростовская область, Россия, Дон, Технологии, Александр Скрябин, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ)

Развитие искусственного интеллекта обсудили в Ростовской области

© Фото : правительство Ростовской областиРазвитие искусственного интеллекта обсудили в Ростовской области
Развитие искусственного интеллекта обсудили в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : правительство Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр — РИА Новости. Перспективы развития искусственного интеллекта обсудили в Ростовской области в рамках пятого межрегионального форума "Новое время - новые мы", сообщает правительство региона.
Форум посетили более 300 участников из числа субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства разных регионов РФ.
По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Александра Скрябина, использование искусственного интеллекта и IT-технологий - одна из важнейших задач. "Будущее Дона - это технологический развитый, комфортный регион с широкими возможностями для самореализации. Поэтому отдельное внимание правительством и лично губернатором области уделяется развитию инновационного потенциала, и здесь у нас есть положительная динамика", - сказал он, приветствуя участников форума по видеосвязи.
На сегодняшний день в Ростовской области осуществляют инновационную деятельность 600 организаций. Сотрудничая на протяжении многих лет с Фондом содействия инновациям, регион привлек в экономику более 2 миллиардов рублей грантов. Ежегодно ростовские изобретатели получают около 1,5 тысячи патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки.
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Ключевым событием форума стала пленарная сессия "Искусственный интеллект - завтра, которое наступило". В обсуждении актуальной темы приняли участие министр экономического развития области Максим Папушенко, представители законодательного собрания, минсвязи региона, кредитных организаций, бизнес-сообщества.
«
"Внедрение современных цифровых технологий в управление, автоматизация и роботизация производства, использование технологий искусственного интеллекта – все это кратно повышает производительность труда донских компаний", - сказал Папушенко. Он отметил, что в регионе есть необходимые заделы для обеспечения лидерства области на рынке технологичной продукции.
Глава минэкономразвития в своем выступлении рассказал о перспективных сферах и рыночных нишах применения искусственного интеллекта. В рамках форума прошел обучающий семинар "Написание промтов для первичных задач. Учимся общаться с ИИ". Также участники мероприятия познакомились с выставкой разработок и технологических проектов на основе искусственного интеллекта и IT-технологий.
 
Ростовская областьРостовская областьРоссияДонТехнологииАлександр СкрябинИИИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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