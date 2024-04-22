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Развитие искусственного интеллекта обсудили в Ростовской области

Развитие искусственного интеллекта обсудили в Ростовской области - РИА Новости, 22.04.2024

Развитие искусственного интеллекта обсудили в Ростовской области

Перспективы развития искусственного интеллекта обсудили в Ростовской области в рамках пятого межрегионального форума "Новое время - новые мы", сообщает... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T19:34

2024-04-22T19:34

2024-04-22T19:34

ростовская область

ростовская область

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дон

технологии

александр скрябин

ии

искусственный интеллект (ии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр — РИА Новости. Перспективы развития искусственного интеллекта обсудили в Ростовской области в рамках пятого межрегионального форума "Новое время - новые мы", сообщает правительство региона. Форум посетили более 300 участников из числа субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства разных регионов РФ. По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Александра Скрябина, использование искусственного интеллекта и IT-технологий - одна из важнейших задач. "Будущее Дона - это технологический развитый, комфортный регион с широкими возможностями для самореализации. Поэтому отдельное внимание правительством и лично губернатором области уделяется развитию инновационного потенциала, и здесь у нас есть положительная динамика", - сказал он, приветствуя участников форума по видеосвязи. На сегодняшний день в Ростовской области осуществляют инновационную деятельность 600 организаций. Сотрудничая на протяжении многих лет с Фондом содействия инновациям, регион привлек в экономику более 2 миллиардов рублей грантов. Ежегодно ростовские изобретатели получают около 1,5 тысячи патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки. Ключевым событием форума стала пленарная сессия "Искусственный интеллект - завтра, которое наступило". В обсуждении актуальной темы приняли участие министр экономического развития области Максим Папушенко, представители законодательного собрания, минсвязи региона, кредитных организаций, бизнес-сообщества. "Внедрение современных цифровых технологий в управление, автоматизация и роботизация производства, использование технологий искусственного интеллекта – все это кратно повышает производительность труда донских компаний", - сказал Папушенко. Он отметил, что в регионе есть необходимые заделы для обеспечения лидерства области на рынке технологичной продукции. Глава минэкономразвития в своем выступлении рассказал о перспективных сферах и рыночных нишах применения искусственного интеллекта. В рамках форума прошел обучающий семинар "Написание промтов для первичных задач. Учимся общаться с ИИ". Также участники мероприятия познакомились с выставкой разработок и технологических проектов на основе искусственного интеллекта и IT-технологий.

https://ria.ru/20240422/chernyshenko-1941508945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, россия, дон, технологии, александр скрябин, ии, искусственный интеллект (ии)