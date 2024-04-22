https://ria.ru/20240422/gutsul-1941419357.html

Гуцул не знает, чего ждать от властей Молдавии по возвращении из России

Гуцул не знает, чего ждать от властей Молдавии по возвращении из России - РИА Новости, 22.04.2024

Гуцул не знает, чего ждать от властей Молдавии по возвращении из России

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул призналась, что не знает, чего ждать от властей Молдавии по возвращении из Москвы, но заявила, что ее не запугать. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T08:11

2024-04-22T08:11

2024-04-22T09:24

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул призналась, что не знает, чего ждать от властей Молдавии по возвращении из Москвы, но заявила, что ее не запугать. В воскресенье в Москве прошел съезд оппозиционных молдавских депутатов, которые заявили о создании нового избирательного блока "Победа". По словам Гуцул, при вылете из Кишинева у нее не было никаких проблем, "в отличие от моих коллег - их около двух часов держали, допрашивали". После Москвы она собирается вылететь в Стамбул, где у нее также запланированы встречи, так что в Молдавию она вернется только через неделю. А вот что ее ждет по возвращению, Гуцул прогнозировать не может. "Прилетать - это всегда с сюрпризом. Всегда с опасением ждем… Ожидания всегда на самом деле разные, потому что от них - я имею в виду от PAS (партия "Действие и солидарность") всего можно ожидать, вплоть до задержания. Потому что после встречи с Владимиром Владимировичем Путиным (в марте) давление и так было, но после этой встречи давление просто колоссальное. Вплоть до того, что возбуждаются новые уголовные дела и так далее. Поэтому мы каждый день - я имею в виду мы и моя семья - как на пороховой бочке. Не знаем, что можем того в следующую минуту", - заявила Гуцул РИА Новости. В то же время она не собирается прекращать свою политическую деятельность. "Год назад жители Гагаузской автономии мне доверили нашу родину. Доверили свое будущее. Процветание нашей автономии. И я не могу их подвести. Когда идет такое давление не только на меня, не только на мою команду, а на всю Гагаузию, я не могу себе позволить сдаваться. Мы, гагаузы, народ сильный, гордый. Народ, который ничего не боится. И я, как представитель гагаузских жителей, иду вперед. Меня не напугать", - заверила она.

https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html

https://ria.ru/20240421/moldaviya-1941369906.html

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Глава Гагаузской автономии Гуцул об опасениях по возвращении из Москвы Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в интервью РИА Новости призналась, что не знает, чего ждать от властей Молдавии по возвращению из Москвы, но заявила, что ее не запугать. 2024-04-22T08:11 true PT2M04S

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Ольга Фомченкова

евгения гуцул, молдавия, россия, гагаузия, в мире