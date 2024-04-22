https://ria.ru/20240422/gosdep-1941650232.html

Госдеп обвинил Россию в нарушении прав человека на Украине

Госдеп обвинил Россию в нарушении прав человека на Украине - РИА Новости, 22.04.2024

Госдеп обвинил Россию в нарушении прав человека на Украине

Государственный департамент США в опубликованном в понедельник докладе о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года заявил, что Россия... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T23:28

2024-04-22T23:28

2024-04-22T23:29

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мария львова-белова

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Государственный департамент США в опубликованном в понедельник докладе о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года заявил, что Россия допускала нарушения прав человека в рамках конфликта на Украине, при этом госдеп не привел ни одного доказательства своих заявлений. "Значительные нарушения прав человека, совершенных российскими силами на подконтрольных территориях… включали достоверные сообщения", - указано в опубликованном в понедельник документе. В американском ведомстве, в частности, в очередной раз указали на перемещения детей из Украины. В декабре прошлого года уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила РИА Новости, что детей c Украины, которые остались без законных представителей, на территории России нет, в настоящий момент все дети переданы родителям. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские дети, находящиеся на территории России, могут вернуться к родителям, если они объявятся и от них поступит такой запрос. Лавров уточнял, что несколько десятков украинских детей уже вернулись к своим родственникам. В марте прошлого года госдепартамент опубликовал доклад на аналогичную тему, в котором так же заявлял, что специальная военная операция РФ на Украине привела к "массовым нарушениям прав человека". В том же месяце посольство России в США отвергла все обвинения в адрес РФ, описанные в докладе, назвав их "надуманными и оторванными от реальности". Российская дипмиссия призывала американские власти прекратить политизировать правозащитную тематику и не использовать ее в качестве повода для вмешательства во внутренние дела РФ и работу российских компетентных органов. В заявлении посольства России в марте прошлого года было сказано, что доклад госдепа является "абсолютно предвзятым", а его публикацию в 20-ю годовщину вторжения США Ирак российские дипломаты считают "циничным и лицемерным".

https://ria.ru/20240219/deti-1928194769.html

https://ria.ru/20231204/parlament-1913642414.html

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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, мария львова-белова