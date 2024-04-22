Госдеп обвинил Россию в нарушении прав человека на Украине
Госдеп: Россия допускала нарушения прав человека в рамках конфликта на Украине
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Государственный департамент США в опубликованном в понедельник докладе о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года заявил, что Россия допускала нарушения прав человека в рамках конфликта на Украине, при этом госдеп не привел ни одного доказательства своих заявлений.
"Значительные нарушения прав человека, совершенных российскими силами на подконтрольных территориях… включали достоверные сообщения", - указано в опубликованном в понедельник документе.
В американском ведомстве, в частности, в очередной раз указали на перемещения детей из Украины.
В декабре прошлого года уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила РИА Новости, что детей c Украины, которые остались без законных представителей, на территории России нет, в настоящий момент все дети переданы родителям.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские дети, находящиеся на территории России, могут вернуться к родителям, если они объявятся и от них поступит такой запрос. Лавров уточнял, что несколько десятков украинских детей уже вернулись к своим родственникам.
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В марте прошлого года госдепартамент опубликовал доклад на аналогичную тему, в котором так же заявлял, что специальная военная операция РФ на Украине привела к "массовым нарушениям прав человека". В том же месяце посольство России в США отвергла все обвинения в адрес РФ, описанные в докладе, назвав их "надуманными и оторванными от реальности". Российская дипмиссия призывала американские власти прекратить политизировать правозащитную тематику и не использовать ее в качестве повода для вмешательства во внутренние дела РФ и работу российских компетентных органов.
В заявлении посольства России в марте прошлого года было сказано, что доклад госдепа является "абсолютно предвзятым", а его публикацию в 20-ю годовщину вторжения США Ирак российские дипломаты считают "циничным и лицемерным".