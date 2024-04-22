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Госдеп заявил о нарушении прав человека на Украине
Госдеп заявил о нарушении прав человека на Украине - РИА Новости, 23.04.2024
Госдеп заявил о нарушении прав человека на Украине
На Украине наблюдаются многочисленные серьезные нарушения прав человека со стороны местных официальных лиц, однако власти страны не выявляют и не наказывают... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-22T22:38
2024-04-22T22:38
2024-04-23T00:02
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. На Украине наблюдаются многочисленные серьезные нарушения прав человека со стороны местных официальных лиц, однако власти страны не выявляют и не наказывают преступников, говорится в ежегодном докладе американского госдепартамента о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года. "Имели место серьезные проблемы с правами человека с участием украинских официальных лиц", - указано в опубликованном в понедельник документе. В докладе подчеркивается, что речь идет о нарушениях прав человека на территориях, подконтрольных властям Украины на конец 2023 года. По данным госдепа, у США имеются "достоверные сообщения" о похищениях людей, пытках, жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении, угрожающих жизни условиях содержания в тюрьмах, произвольных арестах и задержаниях, проблемах с независимостью судебной системы, ограничениях свободы выражения, в том числе, журналистов. "Насилие или угрозы насилия в отношении журналистов, необоснованные аресты или преследования журналистов, цензура, серьезные ограничения свободы интернета, серьезное вмешательство в свободу мирных собраний и объединений, ограничения свободы передвижения, серьезная коррупция в правительстве", - говорится в докладе. Кроме того, госдеп указывает на широкомасштабное гендерное насилие, систематические ограничения свободы объединений работников, "наихудшие" формы детского труда. "Некоторые из этих проблем с правами человека возникли из-за военного положения, которое продолжало ограничивать демократические свободы, включая свободу передвижения, свободу прессы, свободу мирных собраний и правовую защиту", - уточнили в американском ведомстве. При этом, как подчеркнули в госдепе, власти страны зачастую не предпринимают адекватных шагов для установления личности виновных чиновников и привлечения их к ответственности.
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в мире, украина, государственный департамент сша, сша
В мире, Украина, Государственный департамент США, США
Госдеп заявил о нарушении прав человека на Украине
Госдеп: на Украине были случаи похищений, пыток и незаконных арестов
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости.
На Украине наблюдаются многочисленные серьезные нарушения прав человека со стороны местных официальных лиц, однако власти страны не выявляют и не наказывают преступников, говорится в ежегодном докладе
американского госдепартамента о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года.
"Имели место серьезные проблемы с правами человека с участием украинских официальных лиц", - указано в опубликованном в понедельник документе.
В докладе подчеркивается, что речь идет о нарушениях прав человека на территориях, подконтрольных властям Украины на конец 2023 года.
По данным госдепа, у США
имеются "достоверные сообщения" о похищениях людей, пытках, жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении, угрожающих жизни условиях содержания в тюрьмах, произвольных арестах и задержаниях, проблемах с независимостью судебной системы, ограничениях свободы выражения, в том числе, журналистов.
"Насилие или угрозы насилия в отношении журналистов, необоснованные аресты или преследования журналистов, цензура, серьезные ограничения свободы интернета, серьезное вмешательство в свободу мирных собраний и объединений, ограничения свободы передвижения, серьезная коррупция в правительстве", - говорится в докладе.
Кроме того, госдеп указывает на широкомасштабное гендерное насилие, систематические ограничения свободы объединений работников, "наихудшие" формы детского труда.
"Некоторые из этих проблем с правами человека возникли из-за военного положения, которое продолжало ограничивать демократические свободы, включая свободу передвижения, свободу прессы, свободу мирных собраний и правовую защиту", - уточнили в американском ведомстве.
При этом, как подчеркнули в госдепе, власти страны зачастую не предпринимают адекватных шагов для установления личности виновных чиновников и привлечения их к ответственности.