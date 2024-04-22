https://ria.ru/20240422/gosdep-1941644746.html

Госдеп заявил о нарушении прав человека на Украине

Госдеп заявил о нарушении прав человека на Украине - РИА Новости, 23.04.2024

Госдеп заявил о нарушении прав человека на Украине

На Украине наблюдаются многочисленные серьезные нарушения прав человека со стороны местных официальных лиц, однако власти страны не выявляют и не наказывают... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-22T22:38

2024-04-22T22:38

2024-04-23T00:02

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. На Украине наблюдаются многочисленные серьезные нарушения прав человека со стороны местных официальных лиц, однако власти страны не выявляют и не наказывают преступников, говорится в ежегодном докладе американского госдепартамента о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года. "Имели место серьезные проблемы с правами человека с участием украинских официальных лиц", - указано в опубликованном в понедельник документе. В докладе подчеркивается, что речь идет о нарушениях прав человека на территориях, подконтрольных властям Украины на конец 2023 года. По данным госдепа, у США имеются "достоверные сообщения" о похищениях людей, пытках, жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении, угрожающих жизни условиях содержания в тюрьмах, произвольных арестах и задержаниях, проблемах с независимостью судебной системы, ограничениях свободы выражения, в том числе, журналистов. "Насилие или угрозы насилия в отношении журналистов, необоснованные аресты или преследования журналистов, цензура, серьезные ограничения свободы интернета, серьезное вмешательство в свободу мирных собраний и объединений, ограничения свободы передвижения, серьезная коррупция в правительстве", - говорится в докладе. Кроме того, госдеп указывает на широкомасштабное гендерное насилие, систематические ограничения свободы объединений работников, "наихудшие" формы детского труда. "Некоторые из этих проблем с правами человека возникли из-за военного положения, которое продолжало ограничивать демократические свободы, включая свободу передвижения, свободу прессы, свободу мирных собраний и правовую защиту", - уточнили в американском ведомстве. При этом, как подчеркнули в госдепе, власти страны зачастую не предпринимают адекватных шагов для установления личности виновных чиновников и привлечения их к ответственности.

https://ria.ru/20240422/nrk-1941641376.html

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