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В Саратове четыре человека пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 22.04.2024
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15:59 22.04.2024 (обновлено: 16:20 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/gibdd-1941549463.html
В Саратове четыре человека пострадали в массовом ДТП
В Саратове четыре человека пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 22.04.2024
В Саратове четыре человека пострадали в массовом ДТП
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и тремя автомобилями на остановке общественного транспорта в Саратове, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:59
2024-04-22T16:20
происшествия
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САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и тремя автомобилями на остановке общественного транспорта в Саратове, сообщили в городском отделе ГИБДД."По предварительным данным, в 16.20 (15.20 мск) напротив дома 116Б по проспекту 50 лет Октября произошло столкновение автомобилей "Лада Веста", ВАЗ 2114, Opel Astra и автобус Mercedes 53-го маршрута. В результате ДТП травмы получили водители автомобилей Opel и ВАЗ 2114 - мужчины 1997 и 1976 годов рождения, а также два пешехода - женщины 36 и 42 лет. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - заявили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД.Как сообщает пресс-служба губернатора области в своем Telegram-канале, ДТП произошло на остановке общественного транспорта."На проспекте 50 лет Октября автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. По предварительной информации, есть пострадавшие. Все обстоятельства ДТП выясняются. На место выехали оперативные службы. По поручению губернатора Романа Бусаргина оказание медицинской помощи пострадавшим находится на особом контроле", - сказано в сообщении.По предварительным данным прокуратуры области, напротив ТРЦ "Тау Галерея" столкнулись автобус и три автомобиля, водитель одного из которых - Лады Весты" - от удара потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта, в результате пострадали водители и граждане, стоявшие на остановке, информирует Telegram-канал ведомства.Уточняется, что установление всех обстоятельств ДТП находится на личном контроле прокурора области Сергея Филипенко.
https://ria.ru/20240121/dtp-1922610982.html
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происшествия, саратов, гибдд мвд рф, роман бусаргин, гк лада, mercedes, opel astra, авто
Происшествия, Саратов, ГИБДД МВД РФ, Роман Бусаргин, ГК Лада, Mercedes, Opel Astra, Авто
В Саратове четыре человека пострадали в массовом ДТП

ГИБДД: в Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и тремя машинами

© Фото : Прокуратура Саратовской области/TelegramМесто ДТП в Саратове
Место ДТП в Саратове - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Прокуратура Саратовской области/Telegram
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и тремя автомобилями на остановке общественного транспорта в Саратове, сообщили в городском отделе ГИБДД.
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"По предварительным данным, в 16.20 (15.20 мск) напротив дома 116Б по проспекту 50 лет Октября произошло столкновение автомобилей "Лада Веста", ВАЗ 2114, Opel Astra и автобус Mercedes 53-го маршрута. В результате ДТП травмы получили водители автомобилей Opel и ВАЗ 2114 - мужчины 1997 и 1976 годов рождения, а также два пешехода - женщины 36 и 42 лет. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - заявили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
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Как сообщает пресс-служба губернатора области в своем Telegram-канале, ДТП произошло на остановке общественного транспорта.
"На проспекте 50 лет Октября автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. По предварительной информации, есть пострадавшие. Все обстоятельства ДТП выясняются. На место выехали оперативные службы. По поручению губернатора Романа Бусаргина оказание медицинской помощи пострадавшим находится на особом контроле", - сказано в сообщении.
По предварительным данным прокуратуры области, напротив ТРЦ "Тау Галерея" столкнулись автобус и три автомобиля, водитель одного из которых - Лады Весты" - от удара потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта, в результате пострадали водители и граждане, стоявшие на остановке, информирует Telegram-канал ведомства.
Уточняется, что установление всех обстоятельств ДТП находится на личном контроле прокурора области Сергея Филипенко.
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ПроисшествияСаратовГИБДД МВД РФРоман БусаргинГК ЛадаMercedesOpel AstraАвто
 
 
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