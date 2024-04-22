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Двое операторов БПЛА из Севастополя посмертно стали Героями России - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/geroi-1941470192.html
Двое операторов БПЛА из Севастополя посмертно стали Героями России
Двое операторов БПЛА из Севастополя посмертно стали Героями России - РИА Новости, 22.04.2024
Двое операторов БПЛА из Севастополя посмертно стали Героями России
Двум операторам FPV-дронов, погибшим в октябре под Крынками, посмертно присвоены звания Героев России, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:47
2024-04-22T11:47
специальная военная операция на украине
общество
россия
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Двум операторам FPV-дронов, погибшим в октябре под Крынками, посмертно присвоены звания Героев России, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Нашим воинам Никите Григорьевичу Мечтанову и Вячеславу Александровичу Пастухову — бойцам с позывными "Мечта" и "Свят" — указом президента присвоены звания Героев России — посмертно", - написал Развожаев. Оба бойца были одними из лучших операторов FPV-дронов, в последний бой "Мечта" и "Свят" ушли вместе, оба — первые номера в своих расчетах. Ситуация была слишком серьезная, и лучших операторов отправили вместе. Они погибли 30 октября 2023 года под Крынками, сообщил губернатор. "Никита Григорьевич был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе, срывавшим планы укронацистов: с июля по октябрь 2023 года он уничтожил 19 быстроходных лодок, 4 пикапа, 6 грузовых машин, 5 купольных камер, 7 минометных расчетов и до 100 человек живой силы. Вячеслав Александрович в своем последнем бою под плотным артобстрелом уничтожил две лодки с ДРГ, успешно применил FPV-дрон и уничтожил до 20 человек наступающей пехоты врага" , - написал губернатор. Жена Никиты Мечтанова — одна из самых активных волонтеров с начала спецоперации, написал Развожаев, отметив, что город не забудет Героев.
https://ria.ru/20240416/geroi-1940283176.html
https://ria.ru/20240403/pogranichnik-1937682977.html
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общество, россия, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы РФ
Двое операторов БПЛА из Севастополя посмертно стали Героями России

Севастопольцы Никита Мечтанов и Вячеслав Пастухов стали Героями России посмертно

© РИА Новости / Алексей Никольский Золотая медаль "Герой России"
 Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Двум операторам FPV-дронов, погибшим в октябре под Крынками, посмертно присвоены звания Героев России, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Нашим воинам Никите Григорьевичу Мечтанову и Вячеславу Александровичу Пастухову — бойцам с позывными "Мечта" и "Свят" — указом президента присвоены звания Героев России — посмертно", - написал Развожаев.
Высшие государственные награды РФ, медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
В РВИО рассказали, за что чаще всего награждают Золотой звездой Героя
16 апреля, 00:39
Оба бойца были одними из лучших операторов FPV-дронов, в последний бой "Мечта" и "Свят" ушли вместе, оба — первые номера в своих расчетах. Ситуация была слишком серьезная, и лучших операторов отправили вместе. Они погибли 30 октября 2023 года под Крынками, сообщил губернатор.
"Никита Григорьевич был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе, срывавшим планы укронацистов: с июля по октябрь 2023 года он уничтожил 19 быстроходных лодок, 4 пикапа, 6 грузовых машин, 5 купольных камер, 7 минометных расчетов и до 100 человек живой силы. Вячеслав Александрович в своем последнем бою под плотным артобстрелом уничтожил две лодки с ДРГ, успешно применил FPV-дрон и уничтожил до 20 человек наступающей пехоты врага" , - написал губернатор.
Жена Никиты Мечтанова — одна из самых активных волонтеров с начала спецоперации, написал Развожаев, отметив, что город не забудет Героев.
Российские пограничники у заграждения на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Брянский губернатор рассказал о герое-пограничнике, погибшем при атаке ДРГ
3 апреля, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы РФ
 
 
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