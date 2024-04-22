https://ria.ru/20240422/geroi-1941470192.html

Двое операторов БПЛА из Севастополя посмертно стали Героями России

Двое операторов БПЛА из Севастополя посмертно стали Героями России - РИА Новости, 22.04.2024

Двое операторов БПЛА из Севастополя посмертно стали Героями России

Двум операторам FPV-дронов, погибшим в октябре под Крынками, посмертно присвоены звания Героев России, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:47

2024-04-22T11:47

2024-04-22T11:47

специальная военная операция на украине

общество

россия

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Двум операторам FPV-дронов, погибшим в октябре под Крынками, посмертно присвоены звания Героев России, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Нашим воинам Никите Григорьевичу Мечтанову и Вячеславу Александровичу Пастухову — бойцам с позывными "Мечта" и "Свят" — указом президента присвоены звания Героев России — посмертно", - написал Развожаев. Оба бойца были одними из лучших операторов FPV-дронов, в последний бой "Мечта" и "Свят" ушли вместе, оба — первые номера в своих расчетах. Ситуация была слишком серьезная, и лучших операторов отправили вместе. Они погибли 30 октября 2023 года под Крынками, сообщил губернатор. "Никита Григорьевич был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе, срывавшим планы укронацистов: с июля по октябрь 2023 года он уничтожил 19 быстроходных лодок, 4 пикапа, 6 грузовых машин, 5 купольных камер, 7 минометных расчетов и до 100 человек живой силы. Вячеслав Александрович в своем последнем бою под плотным артобстрелом уничтожил две лодки с ДРГ, успешно применил FPV-дрон и уничтожил до 20 человек наступающей пехоты врага" , - написал губернатор. Жена Никиты Мечтанова — одна из самых активных волонтеров с начала спецоперации, написал Развожаев, отметив, что город не забудет Героев.

https://ria.ru/20240416/geroi-1940283176.html

https://ria.ru/20240403/pogranichnik-1937682977.html

россия

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы рф